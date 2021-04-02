«Некоторые говорят "фу-фу", а мне не обидно». Три женщины рассказали, как оказались дворниками и почему работают много лет

— Я лет семь назад переехала в Новосибирск и сразу начала работать дворником. Пошла сюда работать, потому что комнату давали. Но года через четыре пришлось начать снимать. Комнаты перестали давать, никто ведь не платил за коммунальные, да и жили все подряд, — рассказывает Надя.

Надя убирает территорию около дома на улице Станиславского. Территория огромная, а в доме 10 подъездов .



— Иногда жители пишут жалобы, если что-то не сделано. У жильцов плохие привычки, конечно, есть. Нет чтобы мусор донести до контейнера, они его возле дома оставляют. Старший по дому их учит, — говорит дворник.