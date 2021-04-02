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«Некоторые говорят "фу-фу", а мне не обидно». Три женщины рассказали, как оказались дворниками и почему работают много лет

Откровенные истории сильных женщин, которые убирают улицы Новосибирска, — о работе, зарплате и судьбе

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Валентине не обидно работать дворником, потому что она сама зарабатывает деньги и чувствует себя независимой

Валентине не обидно работать дворником, потому что она сама зарабатывает деньги и чувствует себя независимой

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Женщины-дворники рассказали о своей работе в Новосибирске

Работа дворника крайне непростая. Особенно в Сибири, где зимой 30-градусные морозы, а после небольшой оттепели приходится очищать тротуары от ледяной корки. «Работа дворника не подходит для женщин», — так считают героини нашего фотопроекта. Тем не менее каждая из них уже много лет работает в этой профессии. Как женщины выбрали такую работу и почему остаются на ней — в нашем материале.

Надя пошла работать дворником, потому что за это давали комнату

Надя пошла работать дворником, потому что за это давали комнату

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Надя, 31 год, работает дворником 7 лет

Надя родилась в деревне в Коченёвском районе, до 8-го класса была хорошисткой. В последних классах школы забеременела и родила сына. После школы поступать никуда не стала. Через несколько лет Надежда решила переехать в Новосибирск, устроилась дворником в ту же управляющую компанию, что и ее тетя. Говорит, тогда давали жилье бесплатно.

— Я лет семь назад переехала в Новосибирск и сразу начала работать дворником. Пошла сюда работать, потому что комнату давали. Но года через четыре пришлось начать снимать. Комнаты перестали давать, никто ведь не платил за коммунальные, да и жили все подряд, — рассказывает Надя.

Надя убирает территорию около дома на улице Станиславского. Территория огромная, а в доме 10 подъездов.

— Иногда жители пишут жалобы, если что-то не сделано. У жильцов плохие привычки, конечно, есть. Нет чтобы мусор донести до контейнера, они его возле дома оставляют. Старший по дому их учит, — говорит дворник.

Надя считает, что Новосибирск чистый местами

Надя считает, что Новосибирск чистый местами

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— Работа дворника тяжелая, очень тяжелая. Зимой снег, осенью листья. А вот летом очень легко. Рабочий день обычно с 7 утра до 17. Но нет такого, чтобы ты был до какого-то конкретного времени. Сделал свою определенную работу и ушел. За уборку двора зарплата — 25 тысяч рублей. Этого, конечно, недостаточно, — смеется Надя.

Надя не считает себя общительной. В Новосибирске у нее немного друзей, почти ни с кем из коллег не общается. В городе она снимает квартиру с парнем, он работает сварщиком в области, на работу ездит на электричке, в одну сторону — 50 минут. Надежда и сама старается почаще ездить в область, в родную деревню. Там у нее живут мама и сын. Но совсем переезжать обратно в деревню не хочет. Говорит, в деревне делать нечего и работы нет.

Первого января Надя никогда не работала, только <nobr class="_">31 декабря</nobr>. Говорит, пришла домой и ничего не делала, сил не было никаких после уборки снега<br>

Первого января Надя никогда не работала, только 31 декабря. Говорит, пришла домой и ничего не делала, сил не было никаких после уборки снега

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— В деревне у меня сын, ему 15 лет, учится в школе. Хочет поступать в Новосибирске, но пока не знает куда. Учится не очень хорошо, пять троек за четверть, как и у меня, по биологии и химии, — говорит женщина.

Надежда работает дворником уже семь лет. Говорит, кем хотела стать в детстве, не помнит.

— Некоторые говорят «фу-фу», а мне не обидно. Конечно, работа не нравится. Но работа есть работа. Я хотела бы поменять ее, но уже как-то привыкла. Здесь стабильно платят. Думаю в этом году уходить, не знаю, дотерплю до зимы или нет. Еще пока не знаю, куда хочу. Куда возьмут, туда и пойду, — уточняет Надя.

Валентина Андреева, 57 лет, работает дворником 12 лет

После стольких лет работы дворником Валентина не может провести ни дня без выхода на улицу&nbsp;

После стольких лет работы дворником Валентина не может провести ни дня без выхода на улицу 

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В районе девяти утра двор дома на улице Большевистской опустел. Среди оставшихся машин проходит женщина с лопатой размером с нее саму. Валентина Андреева невысокого роста, в ярком платке и коротеньких валенках. Встретив нас, она стала улыбаться, и показалась нам очень приветливой. Валентина больше 30 лет живет в Новосибирске, а родилась она в деревне в Алтайском крае.

— У меня много национальностей в семье: и русские, и молдаване, и цыгане. Отец у меня — молдаванин, а дедушка — цыган, — рассказывает героиня.

В детстве, вспоминает женщина, они всей семьей гнали с гор овец.

— Мне лет 12 было. Мы с Алтайских гор, с Кош-Агача, гнали овец на мясокомбинат своим ходом на лошадях. С младшим братом, папой и мамой — были перегонщиками. Потом я замуж вышла, мы уехали с мужем в Татарию, там пасли коров. Когда заработали деньги, в 1989 году приехали в Новосибирск. Родственники все в Бийске. А я в Новосибирск захотела, чтобы жить подальше от них, — говорит женщина.

Женщина добросовестно относится к своей работе, поэтому жители дома хвалят ее работу

Женщина добросовестно относится к своей работе, поэтому жители дома хвалят ее работу

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Валентина уже 12 лет работает дворником. Рабочий день с 8 до 16, и час обеда с 12 до 13. В субботу она работает до обеда, в воскресенье — выходной. Муж Валентины тоже работает дворником.

— Работать дворником сложно, особенно весной и осенью, когда вот эта долбежка, когда сильные бураны. Тут только одно крыльцо очистил, идешь ко второму, а его уже занесло. Конечно, профессия дворника — не для женщин. Тяжело очень. Мне просто деваться некуда, кредиты. Сын говорит увольняться. А куда увольняться? Сейчас ему надо то за одно, то за другое заплатить. Пока силы есть, хочу ему помочь, — рассказывает женщина.

— Однажды я работала на 1 января. Надо ведь выходить, раз на улице буран, чтобы люди не падали. А если бурана нет, то не выходим. В морозы тоже работаем, куда деваться? Привыкаешь. Жители довольны, благодарят. Говорят, что никто не убирал, как я, — рассказывает она.

Валентина рассказывает: если она заболевает, то отпрашивается с работы и ее отпускают<br><br>

Валентина рассказывает: если она заболевает, то отпрашивается с работы и ее отпускают

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Зарплата Валентины в месяц — чуть больше 20 тысяч рублей, но так было не всегда.

— Два года было, когда получала 13 тысяч. А потом старшая по УК добавила — теперь 22 тысячи. Это тоже немного для такой территории. Обидно ли мне, что я работаю дворником? Обидно тогда, когда кушать хочется. Умный человек не боится никакой работы. Я ведь деньги зарабатываю, ни от кого не завишу, есть еда. Сына выучила — это самое главное для меня. Всё было в жизни, ни о чём не жалею, — говорит Валентина.

Фаина, 67 лет, работает дворником 13 лет

Фаина живет на первом этаже дома, в котором она работает дворником

Фаина живет на первом этаже дома, в котором она работает дворником

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Фаина — пожилая, но полная сил и энергии женщина. Она живет в своей квартире в Железнодорожном районе около 40 лет.

— Из-за имени меня все всё время спрашивали, не татарка ли я. Но у меня во внешности, может, и есть что-то такое, — смеется женщина. — Я в 70-х годах закончила колледж в Барабинске, потом нас перевели в Новосибирск. Я была направлена штукатуром-маляром. Но потом из-за проблем со зрением работать дальше не смогла. А в 90-е годы толком некуда было уходить. Поэтому начала работать табельщиком, курьером, мыла полы и даже немного посидела бухгалтером. И так всю жизнь до пенсии проработала в строительном управлении, — рассказывает женщина.

Женщина показала нам фотографии себя в молодости

Женщина показала нам фотографии себя в молодости

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— Помню, вышла из пенсионного на Ленина и подумала про себя: «Неужели всё?» А вроде как силы еще есть. Прошла неделя, я посидела в кресле в углу, сразу мысли: старость, смерть. А что еще впереди? Решила: нет, надо поработать. Смотрю из окна, а у нас никогда толком дворника не было. То придут, то уйдут. Я через неделю пошла устраиваться, — вспоминает женщина.

Женщина убирает дома <nobr class="_">№ 33 и 35</nobr> на улице Владимировской<br>

Женщина убирает дома № 33 и 35 на улице Владимировской

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— Всех на машинах повыгоняла, потому что по газонам ездили. До ругани доходило, до милиции. Начала облагораживать двор, цветы посадила, начали подтягиваться люди. Теперь у нас летом очень хорошо. А так, конечно, дом снаружи страшный. Достопримечательности никакой.

Фаина следит за соблюдением порядка в доме и около него, а также убирает подъезд. 13 лет назад, когда женщина начала работать дворником, ей платили немного, пришлось поскандалить.

— Тогда платили ну совсем копейки — 2 тысячи вроде бы. Маленько поскандалили — они потом что-то добавили в управляющей компании. За один двор платят 7 тысяч и 2500 рублей за уборку подъезда. С грязными получается 10 тысяч, а так — 8700 рублей (сейчас МРОТ в НСО составляет 15 990 рублей). А за 8700 рублей покидайте снег.

Фаина называет свою квартиру «<nobr class="_">ЖЭУ № 16</nobr>», потому что у нее в коридорах и комнатах всегда стоят лопаты

Фаина называет свою квартиру «ЖЭУ № 16», потому что у нее в коридорах и комнатах всегда стоят лопаты

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— Нынче собираюсь уходить, потому что я одна не справляюсь, особенно зимой, и прошу помочь. До 70 лет я не протяну. Вот неделю стоят морозы, потом как выпадет месячная норма осадков — поперекидывай это всё двумя руками, — возмущается женщина.

Фаина считает, что на улицах Новосибирска стоит применять технику — это может упростить работу дворникам.

— Лопатами долбить нереально. Понятно, что где-то ими можно убрать. Но мы все живем в Сибири, на дворе уже XXI век, пора уходить от лопат. Люди просто ломаются, даже мужчины, — говорит Фаина.

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дворникуборка улиц зимой
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