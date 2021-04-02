«Некоторые говорят "фу-фу", а мне не обидно». Три женщины рассказали, как оказались дворниками и почему работают много лет

Женщины-дворники рассказали о своей работе в Новосибирске
Работа дворника крайне непростая. Особенно в Сибири, где зимой
Надя, 31 год, работает дворником
Надя родилась в деревне в Коченёвском районе, до 8-го класса была хорошисткой. В последних классах школы забеременела и родила сына. После школы поступать никуда не стала. Через несколько лет Надежда решила переехать в Новосибирск, устроилась дворником в ту же управляющую компанию, что и ее тетя. Говорит, тогда давали жилье бесплатно.
— Я лет семь назад переехала в Новосибирск и сразу начала работать дворником. Пошла сюда работать, потому что комнату давали. Но года через четыре пришлось начать снимать. Комнаты перестали давать, никто ведь не платил за коммунальные, да и жили все подряд, — рассказывает Надя.
Надя убирает территорию около дома на улице Станиславского. Территория огромная, а в доме
— Иногда жители пишут жалобы, если что-то не сделано. У жильцов плохие привычки, конечно, есть. Нет чтобы мусор донести до контейнера, они его возле дома оставляют. Старший по дому их учит, — говорит дворник.
— Работа дворника тяжелая, очень тяжелая. Зимой снег, осенью листья. А вот летом очень легко. Рабочий день обычно
Надя не считает себя общительной. В Новосибирске у нее немного друзей, почти ни с кем из коллег не общается. В городе она снимает квартиру с парнем, он работает сварщиком в области, на работу ездит на электричке, в одну сторону —
— В деревне у меня сын, ему 15 лет, учится в школе. Хочет поступать в Новосибирске, но пока не знает куда. Учится не очень хорошо, пять троек за четверть, как и у меня, по биологии и химии, — говорит женщина.
Надежда работает дворником уже семь лет. Говорит, кем хотела стать в детстве, не помнит.
— Некоторые говорят «фу-фу», а мне не обидно. Конечно, работа не нравится. Но работа есть работа. Я хотела бы поменять ее, но уже как-то привыкла. Здесь стабильно платят. Думаю в этом году уходить, не знаю, дотерплю до зимы или нет. Еще пока не знаю, куда хочу. Куда возьмут, туда и пойду, — уточняет Надя.
Валентина Андреева, 57 лет, работает дворником
В районе девяти утра двор дома на улице Большевистской опустел. Среди оставшихся машин проходит женщина с лопатой размером с нее саму. Валентина Андреева невысокого роста, в ярком платке и коротеньких валенках. Встретив нас, она стала улыбаться, и показалась нам очень приветливой. Валентина больше
— У меня много национальностей в семье: и русские, и молдаване, и цыгане. Отец у меня — молдаванин, а дедушка — цыган, — рассказывает героиня.
В детстве, вспоминает женщина, они всей семьей гнали с гор овец.
— Мне лет 12 было. Мы с Алтайских гор, с Кош-Агача, гнали овец на мясокомбинат своим ходом на лошадях. С младшим братом, папой и мамой — были перегонщиками. Потом я замуж вышла, мы уехали с мужем в Татарию, там пасли коров. Когда заработали деньги,
Валентина уже 12 лет работает дворником. Рабочий день
— Работать дворником сложно, особенно весной и осенью, когда вот эта долбежка, когда сильные бураны. Тут только одно крыльцо очистил, идешь ко второму, а его уже занесло. Конечно, профессия дворника — не для женщин. Тяжело очень. Мне просто деваться некуда, кредиты. Сын говорит увольняться. А куда увольняться? Сейчас ему надо то за одно, то за другое заплатить. Пока силы есть, хочу ему помочь, — рассказывает женщина.
— Однажды я работала на 1 января. Надо ведь выходить, раз на улице буран, чтобы люди не падали. А если бурана нет, то не выходим. В морозы тоже работаем, куда деваться? Привыкаешь. Жители довольны, благодарят. Говорят, что никто не убирал, как я, — рассказывает она.
Зарплата Валентины в месяц — чуть больше 20 тысяч рублей, но так было не всегда.
— Два года было, когда получала 13 тысяч. А потом старшая по УК добавила — теперь
Фаина, 67 лет, работает дворником
Фаина — пожилая, но полная сил и энергии женщина. Она живет в своей квартире в Железнодорожном районе около
— Из-за имени меня все всё время спрашивали, не татарка ли я. Но у меня во внешности, может, и есть что-то такое, — смеется женщина. — Я
— Помню, вышла из пенсионного на Ленина и подумала про себя: «Неужели всё?» А вроде как силы еще есть. Прошла неделя, я посидела в кресле в углу, сразу мысли: старость, смерть. А что еще впереди? Решила: нет, надо поработать. Смотрю из окна, а у нас никогда толком дворника не было. То придут, то уйдут. Я через неделю пошла устраиваться, — вспоминает женщина.
— Всех на машинах повыгоняла, потому что по газонам ездили. До ругани доходило, до милиции. Начала облагораживать двор, цветы посадила, начали подтягиваться люди. Теперь у нас летом очень хорошо. А так, конечно, дом снаружи страшный. Достопримечательности никакой.
Фаина следит за соблюдением порядка в доме и около него, а также убирает подъезд.
— Тогда платили ну совсем копейки — 2 тысячи вроде бы. Маленько поскандалили — они потом что-то добавили в управляющей компании. За один двор платят
— Нынче собираюсь уходить, потому что я одна не справляюсь, особенно зимой, и прошу помочь.
Фаина считает, что на улицах Новосибирска стоит применять технику — это может упростить работу дворникам.
— Лопатами долбить нереально. Понятно, что где-то ими можно убрать. Но мы все живем в Сибири, на дворе уже
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