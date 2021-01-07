Для новосибирцев ввели обязательный тест на коронавирус в одном из регионов России

Бурятия обязала новосибирцев сдавать тест на ковид после прилета
Пассажиры из четырех крупных городов России будут обязаны сдать тест на коронавирус по прилете в Бурятию — среди них и Новосибирск. Информация об этом появилась на сайте правительства республики.
— Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Данное требование введено до
В Новосибирске, Москве, Хабаровске и Красноярске регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции, говорится в официальном релизе.
По информации правительства Бурятии, анализы должны будут сдавать в медицинских организациях по месту пребывания прибывших граждан. По вопросам организации лабораторных исследований просят обращаться на горячую линию
В середине ноября в Бурятии начался первый в России локдаун второй волны. Из-за роста заболеваемости местные власти приостановили работу многих предприятий