Как изменились доходы новосибирцев за год, — публикуем результаты опроса

Новосибирцы рассказали о своих доходах за год
«Левада-Центр» провел опрос среди читателей Telegram-каналов НГС и Знак.com. В нем приняли участие 1195 человек. Они ответили на вопросы о своем материальном положении, о том, как оно изменилось в 2020 году, и дали свою оценку борьбе с пандемией.
Публикуем для вас результаты этого исследования.
Доходы
64% опрошенных — мужчины, 35% — женщины, 1% не назвал свой пол. Из них большинство — 36% — сказали, что им хватает денег на еду и одежду, но покупка более дорогих вещей, например, телевизора, вызывает трудности. Чуть меньше, 34% участников, рассказали, что могут позволить себе покупку бытовой техники, но не могут приобрести автомобиль. Однако это могут сделать 10% опрошенных. На питание и одежду средств хватает 12% участников, а даже на еду недостаточно денег у 1%.
Как сообщил 31% опрошенных, их доходы немного сократились за 2020 год, 30% говорят о том, что они не изменились, 20% — сильно уменьшились. У 14% участников заработок несколько вырос, а у 4% значительно увеличился.
Сбережения
53% опрошенных старались в этом году больше сберегать, а 17% — тратить. В то же время сбережения «на черный день» почти полностью потратили 27% участников, большую часть — 16%, меньшую — 20%. Сбережения не трогали 37% опрошенных.
Планы на будущее
30% опрошенных читателей считают, что в следующем году доходы их семьи не изменятся. 27% предполагают, что они несколько сократятся, 21% — вырастут. При этом 18% участников думают, что будут зарабатывать намного меньше, а 4% — существенно больше.
Коронавирус
У читателей также спросили мнение о коронавирусе, локдауне и мерах господдержки. Выяснилось, что 59% опрошенных считают, что Россия справилась с пандемией хуже, чем большинство западных стран. 23% не видят разницы, 10% — не могут предположить. 8% участников опроса считают, что Россия справилась лучше, чем соседи. При этом по 30% опрошенных думают, что локдаун нужно смягчать или ужесточать, а 39% затруднились ответить.
Господдержка
Большинство участников — 90% — слышали о таких мерах поддержки, как выплаты и пособия детям. 50% знают о кредитных каникулах и льготной ипотеке, 38% — о возврате денег за неиспользованные турпутевки. Еще 28% опрошенных слышали об упрощении документооборота, столько же — о продлении пособий и срока действия компенсаций.
Самыми популярными из этих услуг стали выплаты детям, этой мерой поддержки воспользовались 34% участников опроса. За кредитными каникулами, возвратом денег за билеты, дистанционными услугами обратились от 2% до 7%. При этом ни к каким мерам господдержки не обращались 56% опрошенных.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области за год резко подскочило количество безработных. Их число увеличилось с 0,9% до 5%. Ранее НГС выяснил, что, несмотря на рост безработицы, количество сокращений падает.