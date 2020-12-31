Как изменились доходы новосибирцев за год, — публикуем результаты опроса

«Левада-Центр» провел опрос среди читателей Telegram-каналов НГС и Знак.com. В нем приняли участие 1195 человек. Они ответили на вопросы о своем материальном положении, о том, как оно изменилось в 2020 году, и дали свою оценку борьбе с пандемией.

Публикуем для вас результаты этого исследования.



Доходы

64% опрошенных — мужчины, 35% — женщины, 1% не назвал свой пол. Из них большинство — 36% — сказали, что им хватает денег на еду и одежду, но покупка более дорогих вещей, например, телевизора, вызывает трудности. Чуть меньше, 34% участников, рассказали, что могут позволить себе покупку бытовой техники, но не могут приобрести автомобиль. Однако это могут сделать 10% опрошенных. На питание и одежду средств хватает 12% участников, а даже на еду недостаточно денег у 1%.

