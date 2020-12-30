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Четвертый мост в Новосибирске готов на 20%

В русле реки в этом году начали монтировать сваи

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Мост должны построить раньше срока

Мост должны построить раньше срока

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Что строители четвертого моста в Новосибирске успели сделать за год

Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет 20%. В этом году строители установили опоры в русле реки, а также начали монтировать пролетные строения.

— К сегодняшнему дню выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста. Смонтировано тело 10 опор, ведется укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений. На основном ходе автомобильной трассы выполнена замена свыше 100 тысяч куб. м непригодного грунта, устроена насыпь земляного полотна в объеме 89 тыс. куб. м. Подготовлена площадка под строительство тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

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В следующем году строители должны надвинуть металлоконструкции мостового перехода над Обью, начать укладку автомобильного подхода к мосту и на 62% собрать и забетонировать пилон.

В середине декабря власти разрешили построить новый участок четвертого моста — там будут находиться искусственные сооружения и временные объездные дороги.

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Обьстроительствочетвертый мост
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