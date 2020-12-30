Четвертый мост в Новосибирске готов на 20%

Что строители четвертого моста в Новосибирске успели сделать за год
Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет 20%. В этом году строители установили опоры в русле реки, а также начали монтировать пролетные строения.
— К сегодняшнему дню выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста. Смонтировано тело 10 опор, ведется укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений. На основном ходе автомобильной трассы выполнена замена свыше 100 тысяч куб. м непригодного грунта, устроена насыпь земляного полотна в объеме 89 тыс. куб. м. Подготовлена площадка под строительство тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
В следующем году строители должны надвинуть металлоконструкции мостового перехода над Обью, начать укладку автомобильного подхода к мосту и на 62% собрать и забетонировать пилон.
В середине декабря власти разрешили построить новый участок четвертого моста — там будут находиться искусственные сооружения и временные объездные дороги.