Центр Новосибирска завалили мусором — его не вывозят с контейнерных площадок

В Новосибирске образовались горы мусора на контейнерных площадках. Горожане заметили это в Центральном, Железнодорожном и Советском районах.

— Мы передаем заявки в транспортную компанию. Люди заявки делают, очень много сегодня поступило, что в Центральном районе не вывозят, — сообщили НГС в диспетчерской службе «Экологии-Новосибирск». НГС не удалось связаться с пресс-службой регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» и его подрядчиками, которые работают в проблемных районах — МУП «САХ» и «СибЭСКО».