30 декабря среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 73.66
eur 90.21
Тема дняЧто нас ждёт после каникул? Прогноз вирусолога

Все новости

Все новости

Центр Новосибирска завалили мусором — его не вывозят с контейнерных площадок

В некоторых местах полными остаются даже баки для раздельных отходов

2 364
65Обсудить

Поделиться

Кажется, что мусор не вывозили несколько дней

Кажется, что мусор не вывозили несколько дней

Поделиться

В Новосибирске не вывозят мусор с контейнерных площадок

В Новосибирске образовались горы мусора на контейнерных площадках. Горожане заметили это в Центральном, Железнодорожном и Советском районах.

— Мы передаем заявки в транспортную компанию. Люди заявки делают, очень много сегодня поступило, что в Центральном районе не вывозят, — сообщили НГС в диспетчерской службе «Экологии-Новосибирск». НГС не удалось связаться с пресс-службой регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» и его подрядчиками, которые работают в проблемных районах — МУП «САХ» и «СибЭСКО».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Как рассказал НГС депутат Ростислав Антонов, он заметил заваленные контейнерные площадки на улицах Челюскинцев, Железнодорожной и Комсомольском проспекте. Снимок сделали 30 декабря<br>

Как рассказал НГС депутат Ростислав Антонов, он заметил заваленные контейнерные площадки на улицах Челюскинцев, Железнодорожной и Комсомольском проспекте. Снимок сделали 30 декабря

Поделиться

Отходы не вывозят и из контейнеров для раздельного сбора

Отходы не вывозят и из контейнеров для раздельного сбора

Поделиться

Депутат Светлана Каверзина сняла переполненные контейнеры 28 декабря в районе ОбьГЭС

Депутат Светлана Каверзина сняла переполненные контейнеры 28 декабря в районе ОбьГЭС

Поделиться

Накануне, 29 декабря, читательница сообщила, что на Советской, 8 мусор не вывозили 6 дней&nbsp;

Накануне, 29 декабря, читательница сообщила, что на Советской, 8 мусор не вывозили 6 дней 

Поделиться

В прошлый раз мусорный коллапс в Новосибирске начался 1 января 2020 года. Тогда читатели прислали в редакцию десятки фотографий с заваленными контейнерами. Жалобы продолжились и 7 января. В декабре стало известно, что тариф на вывоз мусора увеличится в следующем году.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Железнодорожный районЦентральный районмусор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (65)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...