Центр Новосибирска завалили мусором — его не вывозят с контейнерных площадок

В Новосибирске не вывозят мусор с контейнерных площадок
В Новосибирске образовались горы мусора на контейнерных площадках. Горожане заметили это в Центральном, Железнодорожном и Советском районах.
— Мы передаем заявки в транспортную компанию. Люди заявки делают, очень много сегодня поступило, что в Центральном районе не вывозят, — сообщили НГС в диспетчерской службе «Экологии-Новосибирск». НГС не удалось связаться с пресс-службой регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» и его подрядчиками, которые работают в проблемных районах — МУП «САХ» и «СибЭСКО».
В прошлый раз мусорный коллапс в Новосибирске начался 1 января 2020 года. Тогда читатели прислали в редакцию десятки фотографий с заваленными контейнерами. Жалобы продолжились и 7 января. В декабре стало известно, что тариф на вывоз мусора увеличится в следующем году.