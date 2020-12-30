Бывший директор «Гусинобродского кирпичного завода» пойдет под суд за долг по налогам свыше 12 миллионов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Ей предъявили обвинения по
Источник НГС подтвердил, что речь идет о бывшем директоре завода Ирине Нестеренко. По версии следствия, обвиняемая знала, что на 7 сентября 2018 года у предприятия есть долг по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 12 миллионов рублей, а срок их исполнения истек. С 7 сентября 2018-го по 30 июля 2019 года требования налогового органа о погашении этой суммы она игнорировала.
— Недоимку по налогам, сборам, страховым взносам в установленные сроки в полном объеме не погашала и организовала сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам путем осуществления безналичных расчетов предприятия через счета третьих лиц, минуя направление денежных средств на расчетный счет ООО «ГКЗ», направляя письма о проведении расчетов директорам контрагентов предприятия, сокрыв таким образом от взыскания денежные средства в особо крупном размере, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следствие собрало достаточную доказательную базу — уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Следственный комитет Новосибирской области предъявил обвинение главе Искитимского района Олегу Лагоде. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».