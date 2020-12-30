Бывший директор «Гусинобродского кирпичного завода» пойдет под суд за долг по налогам свыше 12 миллионов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Ей предъявили обвинения по ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).



Источник НГС подтвердил, что речь идет о бывшем директоре завода Ирине Нестеренко. По версии следствия, обвиняемая знала, что на 7 сентября 2018 года у предприятия есть долг по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 12 миллионов рублей, а срок их исполнения истек. С 7 сентября 2018-го по 30 июля 2019 года требования налогового органа о погашении этой суммы она игнорировала.