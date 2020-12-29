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Несколько десятков домов в Новосибирске остались без отопления в морозы

Жильцы жалуются на холод в квартирах

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Без тепла остались 42 многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания

Без тепла остались 42 многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания

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В Новосибирске отключили отопление в нескольких десятках жилых домов и социальных объектах. В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) пояснили, что причина в коммунальной аварии, но тепло скоро начнут возвращать.

— Сегодня устраняем дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 миллиметров на улице Серебренниковской в Центральном округе. В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания. Все работы завершим сегодня поздним вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

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Но на этом злоключения жителей не закончатся:

— Однако нам еще придется продолжить работы на Серебренниковской, чтобы быть уверенными в надежности этого участка теплосети. Постараемся выбрать для этого день, когда будет теплее.

Помимо этого, в СГК уточнили, что в настоящий момент активно 51 повреждение. Устранять их будут два дня — 29 и 30 декабря.

Ранее правительство Новосибирской области заявило, что направит 1,5 миллиарда на отопление в 2021 году.

А вот инструкция для замерзающих — куда звонить, если нет тепла.

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отопление
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