Несколько десятков домов в Новосибирске остались без отопления в морозы

В Новосибирске отключили отопление в нескольких десятках жилых домов и социальных объектах. В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) пояснили, что причина в коммунальной аварии, но тепло скоро начнут возвращать.

— Сегодня устраняем дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 миллиметров на улице Серебренниковской в Центральном округе. В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания. Все работы завершим сегодня поздним вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.