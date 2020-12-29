Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры намного больше, чем у оперштаба

Больше 650 новосибирцев умерли от COVID-19 за месяц
Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба.
Согласно опубликованной информации Росстата, в Новосибирской области именно от коронавируса умерли 655 человек. Еще у двоих пациентов подозревали COVID-19, но лабораторно он не подтвержден.
У 76 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход.
И у 93 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.
По данным оперштаба, за период с 1 ноября по 30 ноября в Новосибирской области от коронавируса скончались 153 человека. НГС отправил запрос в Минздрав НСО с просьбой объяснить разницу в статистике.
В ноябре Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. Количество умерших людей выросло почти в два раза. Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2 703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше. Всего в ноябре этого года в Новосибирской области скончались 5150 человек.
В статистике за октябрь количество смертей за аналогичный период прошлого года тоже сильно отличается от ситуации в этом году. В октябре 2020-го умерших людей стало на тысячу больше.