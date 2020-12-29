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Полпред объяснил ослабления коронавирусного режима в НСО, несмотря на прирост зараженных во вторую волну

Сергей Меняйло заявил, что мер, которые есть сейчас, достаточно для сдерживания ситуации

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Сергей Меняйло объяснил, почему весной в регионах Сибирского федерального округа вводились жесткие ограничения, которые не стали возобновлять во время второй волны

Сергей Меняйло объяснил, почему весной в регионах Сибирского федерального округа вводились жесткие ограничения, которые не стали возобновлять во время второй волны

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Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил, почему весной, когда официальная статистика сообщала о 20–30 заболевших в день, в Новосибирской области приостанавливали работу организаций, а во вторую волну, несмотря на большее число заразившихся, были послабления.

— Задача тех жестких мер весной — выиграть время, чтобы здравоохранение не захлебнулось. Время было выиграно. Когда мы поняли, что система здравоохранения уже развернута именно под борьбу с ковидом, — пошли ослабления ограничительных мер. Сейчас мер достаточно, чтобы сдержать ситуацию. Идет спад. Сегодня главное — соблюдать введенные меры, чтобы не вводить дополнительные. При объеме тестирования мы способны обнаруживать болезнь на ранней стадии. Коечного фонда достаточно, — сказал Сергей Меняйло на встрече, посвященной итогам работы по предотвращению последствий пандемии.

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Также, по его словам, субъекты округа готовы к третьей волне коронавируса.

— Резерв коечного фонда есть — в среднем по округу это почти 30%. Система здравоохранения готова и развернута. Медицинский персонал к этому готов, — отметил Сергей Меняйло. При этом он отметил, что во многих регионах есть нехватка медперсонала.

Полпред рассказал, что для борьбы с коронавирусом была полностью выстроена система здравоохранения, развернут коечный фонд и выстроена маршрутизация больных коронавирусом и другими заболеваниями. Сергей Меняйло считает, что в случае обострения власти смогут нарастить систему здравоохранения.

— Если мы вспомним, весенняя волна была намного меньше и слабее с точки зрения последствий, чем осенняя. Поэтому ситуация отслеживается, но в общем система готова, — добавил он.

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Сегодня, 29 декабря, в Новосибирской области был повторен антирекорд по числу умерших за сутки — оперштаб отчитался о 9 людях. В первый раз такая цифра была названа 25 декабря.

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Новосибирскпандемия
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