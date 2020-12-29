Полпред объяснил ослабления коронавирусного режима в НСО, несмотря на прирост зараженных во вторую волну

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил, почему весной, когда официальная статистика сообщала о 20–30 заболевших в день, в Новосибирской области приостанавливали работу организаций, а во вторую волну, несмотря на большее число заразившихся, были послабления.

— Задача тех жестких мер весной — выиграть время, чтобы здравоохранение не захлебнулось. Время было выиграно. Когда мы поняли, что система здравоохранения уже развернута именно под борьбу с ковидом, — пошли ослабления ограничительных мер. Сейчас мер достаточно, чтобы сдержать ситуацию. Идет спад. Сегодня главное — соблюдать введенные меры, чтобы не вводить дополнительные. При объеме тестирования мы способны обнаруживать болезнь на ранней стадии. Коечного фонда достаточно, — сказал Сергей Меняйло на встрече, посвященной итогам работы по предотвращению последствий пандемии.