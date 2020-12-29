Полпред объяснил ослабления коронавирусного режима в НСО, несмотря на прирост зараженных во вторую волну

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил, почему весной, когда официальная статистика сообщала о
— Задача тех жестких мер весной — выиграть время, чтобы здравоохранение не захлебнулось. Время было выиграно. Когда мы поняли, что система здравоохранения уже развернута именно под борьбу с ковидом, — пошли ослабления ограничительных мер. Сейчас мер достаточно, чтобы сдержать ситуацию. Идет спад. Сегодня главное — соблюдать введенные меры, чтобы не вводить дополнительные. При объеме тестирования мы способны обнаруживать болезнь на ранней стадии. Коечного фонда достаточно, — сказал Сергей Меняйло на встрече, посвященной итогам работы по предотвращению последствий пандемии.
Также, по его словам, субъекты округа готовы к третьей волне коронавируса.
— Резерв коечного фонда есть — в среднем по округу это почти 30%. Система здравоохранения готова и развернута. Медицинский персонал к этому готов, — отметил Сергей Меняйло. При этом он отметил, что во многих регионах есть нехватка медперсонала.
Полпред рассказал, что для борьбы с коронавирусом была полностью выстроена система здравоохранения, развернут коечный фонд и выстроена маршрутизация больных коронавирусом и другими заболеваниями. Сергей Меняйло считает, что в случае обострения власти смогут нарастить систему здравоохранения.
— Если мы вспомним, весенняя волна была намного меньше и слабее с точки зрения последствий, чем осенняя. Поэтому ситуация отслеживается, но в общем система готова, — добавил он.
Сегодня,