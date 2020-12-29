Сибиряк пробежал на спор 17 километров в 40-градусный мороз — смотрите, как это было

Житель Новосибирска Денис Борисов пробежал 17 километров по ночным улицам. Причем сделал он это, когда термометры показывали 40 градусов мороза. На этот подвиг его подбил коллега Сергей Михайлов:



— Всё началось, когда около полуночи 28 декабря я сбегал до машины накачать колесо, замерз очень сильно и говорю: прикинь, машина бы не завелась и пришлось бежать до площади Маркса. Он сказал: да что там бежать — 17 км, это же полумарафон почти. Я сказал: сможешь? Он ответил: да. И мы погнали.