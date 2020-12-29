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Сибиряк пробежал на спор 17 километров в 40-градусный мороз — смотрите, как это было

После пробежки он окунулся без одежды в снегу

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Всё началось со спора

Всё началось со спора

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Новосибирец пробежал на спор 17 километров в 40-градусный мороз

Житель Новосибирска Денис Борисов пробежал 17 километров по ночным улицам. Причем сделал он это, когда термометры показывали 40 градусов мороза. На этот подвиг его подбил коллега Сергей Михайлов:

— Всё началось, когда около полуночи 28 декабря я сбегал до машины накачать колесо, замерз очень сильно и говорю: прикинь, машина бы не завелась и пришлось бежать до площади Маркса. Он сказал: да что там бежать — 17 км, это же полумарафон почти. Я сказал: сможешь? Он ответил: да. И мы погнали.

В пути спорщика сопровождал коллега, который передвигался на машине

В пути спорщика сопровождал коллега, который передвигался на машине

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Коллега сопровождал бегуна на машине и фиксировал происходящее на камеру. Несмотря на то, что Денис в прошлом занимался бегом, пусть и для себя, его приятель надеялся, что сделать это при такой температуре будет сложно:

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— Закаливание он не практикует, да и вообще мерзляк. Поэтому шансы на выигрыш у меня были очень велики.

Маршрут ночного морозного забега выглядит следующим образом

Маршрут ночного морозного забега выглядит следующим образом

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В итоге маршрут был преодолен за 1,5 часа. Теперь Сергей должен отработать за приятеля на новогодних праздниках — таков был предмет спора.

— Чувствую себя отлично. Только очень сильно болят ноги, — рассказал победитель.

Сибиряк пробежался по левому берегу в сопровождении приятеля

Сибиряк пробежался по левому берегу в сопровождении приятеля

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Похоже, пробежки в условиях экстремальных температур становятся в Новосибирске трендом. На выходных Деды Морозы и Снегурочки устроили традиционный забег, а потом искупались, несмотря на сильный мороз, в рамках «Проруби — 2020».

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