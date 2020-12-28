Мэр Кольцово испытал на себе вакцину от ковида и рассказал, как чувствует себя после неё

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников рассказал, что уже поставил вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал местный центр «Вектор».

— Я же мэр вакцинного наукограда, поэтому должен был и это испытать. Получилось так, что я, откровенно говоря, переболел в феврале и в апреле: достаточно устойчивые титры были отмечены. Ежемесячно сдавал анализы — на моем примере изучали динамику их изменений. Потом, когда была возможность попробовать на себе кольцовскую вакцину, я решил это сделать. Совершенно без всяких следов и без последствий она работает, — заявил во время пресс-конференции Николай Красников.