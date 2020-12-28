28 декабря понедельник
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 5/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дняРепортаж из Таная. Как доехать, обзор трасс, цены

Все новости

Все новости

Мэр Кольцово испытал на себе вакцину от ковида и рассказал, как чувствует себя после неё

Николай Красников переболел коронавирусом в первую волну, а после поставил прививку

4 533
76Обсудить

Поделиться

Николай Красников все время сдавал кровь для ученых

Николай Красников все время сдавал кровь для ученых

Поделиться

Мэр наукограда Кольцово поставил себе вакцину «Вектора»

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников рассказал, что уже поставил вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал местный центр «Вектор».

— Я же мэр вакцинного наукограда, поэтому должен был и это испытать. Получилось так, что я, откровенно говоря, переболел в феврале и в апреле: достаточно устойчивые титры были отмечены. Ежемесячно сдавал анализы — на моем примере изучали динамику их изменений. Потом, когда была возможность попробовать на себе кольцовскую вакцину, я решил это сделать. Совершенно без всяких следов и без последствий она работает, — заявил во время пресс-конференции Николай Красников.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Прививки от коронавируса всё ближе: в начале декабря президент официально объявил о старте масштабной вакцинации (в первую очередь — врачей и учителей), в Новосибирскую область завезли вакцины «Спутник V», а также начали ставить вакцину от «Вектора». Но готовы ли люди ставить прививки? Доверяют ли они вакцине, которую разрабатывали в экстренных и непростых условиях? Корреспондент НГС поговорил со случайными прохожими на улицах Новосибирска и узнал, готовы ли они привиться от коронавирусной инфекции. Ответы получились интересными.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (76)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...