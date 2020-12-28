«Лопнул лед»: в мэрии рассказали, когда скандальный каток у оперного возобновит работу

Каток перед оперным театром в Новосибирске заработает 29 декабря 2020 года
Власти Новосибирска рассказали, когда заработает скандальный каток у оперного театра, который лопнул из-за морозов. Площадку временно закрыли 27 декабря на два дня.
— Из-за того что была температура ниже -40 градусов, лопнул лед немного. Решили приостановить работу на два дня, надеемся, что завтра откроется, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Каток на площади Ленина начали заливать 11 декабря. В этом году у него такая же неоднозначная форма, как и в прошлом. О ней высказался ведущий Иван Ургант, а его мнение поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.