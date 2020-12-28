Третий день морозов: цены на такси взлетели в три раза, а город окутала дымка (онлайн)

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На прошлой неделе новосибирские синоптики рассказали, когда в регионе ждать ослабления морозов, которые начали наступать в прошлую пятницу.
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Ждем ваши фото и видео!
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Рассказываем, что происходит в городе в предпраздничные дни
Температура воздуха в Новосибирске по-прежнему не превышает -30 градусов. Утро для большинства горожан началось с -34 градусов, и раньше обеда потепление синоптики не обещают.
Новосибирцы лихо провели первый день морозов в суббуто: купались в ледяной проруби, ходили по городу в шортах, ели мороженое и устраивали дубак-челлендж. Больше фото смотрите тут.
Воскресенье тоже выдалось морозным. Но группа новосибирских любителей закаливания устроила обливания водой на площади Ленина.
Это третий онлайн-репортаж с улиц Новосибирска.
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На прошлой неделе новосибирские синоптики рассказали, когда в регионе ждать ослабления морозов, которые начали наступать в прошлую пятницу.
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Ждем ваши фото и видео!
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