Третий день морозов: цены на такси взлетели в три раза, а город окутала дымка (онлайн)

Температура воздуха в Новосибирске по-прежнему не превышает -30 градусов. Утро для большинства горожан началось с -34 градусов, и раньше обеда потепление синоптики не обещают.



Новосибирцы лихо провели первый день морозов в суббуто: купались в ледяной проруби, ходили по городу в шортах, ели мороженое и устраивали дубак-челлендж. Больше фото смотрите тут.

Воскресенье тоже выдалось морозным. Но группа новосибирских любителей закаливания устроила обливания водой на площади Ленина.

Это третий онлайн-репортаж с улиц Новосибирска.

