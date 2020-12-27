Новосибирск утонул в густом тумане — семь фото города, на которых почти ничего не видно

Париж и Санкт-Петербург знамениты своими видами крыш. Самое время добавить в этот список Новосибирск. Всё равно прямо сейчас доказать обратное будет затруднительно.

В нашем городе немало интересного и без тумана. Вот, например, подборка фотографий, на которых город и деревня встречается в Новосибирске прямо на одной улице.