27 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дня10 главных бизнес-потерь года. Кто закрылся?

Все новости

Все новости

Новосибирск утонул в густом тумане — семь фото города, на которых почти ничего не видно

Всему виной морозы и отсутствие ветра

2 080
41Обсудить

Поделиться

Вид на соседний жилой дом из окна офиса НГС

Вид на соседний жилой дом из окна офиса НГС

Поделиться

Густой туман опустился на улицы Новосибирска. Читатели НГС шлют фотографии, на которых едва различаются очертания того, что должно быть соседним домом. Корреспондент НГС прогулялся по центру и собрал коллекцию снимков туманного города.

Улица Ленина в тумане

Улица Ленина в тумане

Поделиться

Плотность тумана такова, что даже соседний дом видно порой с трудом. Вот, например, как выглядит сейчас Театр оперы и балета, если смотреть на него с перекрестка Советской и Ленина. Не видите его? А он есть.

Улица Орджоникидзе

Улица Орджоникидзе

Поделиться

Если дойти до Орджоникидзе, то ситуация не изменится. Оттуда с трудом можно разглядеть даже здание Облпотребсоюза. Всё, что дальше, — как в тумане. Точнее, просто в тумане.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Вид на Центральный парк

Вид на Центральный парк

Поделиться

Вид на Центральный парк из окна жилого дома на Ядринцевской. Кажется, если это не край мира, то край города точно.

Поделиться

За окном дома жилмассива «Панорама». Но это не точно. При такой видимости спутать «Панораму» с каким-то другим жилым комплексом того же застройщика немудрено.

Торгово-развлекательный центр «Аура»

Торгово-развлекательный центр «Аура»

Поделиться

Окей, «Гугл», как уехать из гипермаркета «О`КЕЙ»? Кроме него (и в целом торгового центра «Аура»), ничего не видно.

Поделиться

Дорога уходит куда-то в пустоту. Но вообще-то там расположены ДК «Металлург» и огромный высотный комплекс. Просто поверьте нам на слово.

Крыши Новосибирска

Крыши Новосибирска

Поделиться

Париж и Санкт-Петербург знамениты своими видами крыш. Самое время добавить в этот список Новосибирск. Всё равно прямо сейчас доказать обратное будет затруднительно.

В нашем городе немало интересного и без тумана. Вот, например, подборка фотографий, на которых город и деревня встречается в Новосибирске прямо на одной улице.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

туман
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...