Новосибирск утонул в густом тумане — семь фото города, на которых почти ничего не видно

Густой туман опустился на улицы Новосибирска. Читатели НГС шлют фотографии, на которых едва различаются очертания того, что должно быть соседним домом. Корреспондент НГС прогулялся по центру и собрал коллекцию снимков туманного города.
Плотность тумана такова, что даже соседний дом видно порой с трудом. Вот, например, как выглядит сейчас Театр оперы и балета, если смотреть на него с перекрестка Советской и Ленина. Не видите его? А он есть.
Если дойти до Орджоникидзе, то ситуация не изменится. Оттуда с трудом можно разглядеть даже здание Облпотребсоюза. Всё, что дальше, — как в тумане. Точнее, просто в тумане.
Вид на Центральный парк из окна жилого дома на Ядринцевской. Кажется, если это не край мира, то край города точно.
За окном дома жилмассива «Панорама». Но это не точно. При такой видимости спутать «Панораму» с каким-то другим жилым комплексом того же застройщика немудрено.
Окей, «Гугл», как уехать из гипермаркета «О`КЕЙ»? Кроме него (и в целом торгового центра «Аура»), ничего не видно.
Дорога уходит куда-то в пустоту. Но вообще-то там расположены ДК «Металлург» и огромный высотный комплекс. Просто поверьте нам на слово.
Париж и Санкт-Петербург знамениты своими видами крыш. Самое время добавить в этот список Новосибирск. Всё равно прямо сейчас доказать обратное будет затруднительно.
В нашем городе немало интересного и без тумана. Вот, например, подборка фотографий, на которых город и деревня встречается в Новосибирске прямо на одной улице.