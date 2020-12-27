«Год был очень крутой!»: 10 новосибирцев рассказали о самых хороших событиях непростого 2020-го

Новосибирцы рассказали о самых приятных событиях 2020 года
Этот год выдался тяжелым не только для жителей Новосибирска, но и для всей России. Среди сотен печальных и тревожных событий порой сложно было найти хоть одно хорошее. Многие надеялись, что после второй волны пандемия пойдет на спад, но за пару недель до Нового года из Великобритании пришли тревожные новости — там нашли новый штамм коронавируса. Но мы уверены — не бывает худа без добра, а поэтому в предновогодней суматохе решили пройтись по городу и поговорить с новосибирцами (и гостями города) о том, что доброго, позитивного и запоминающегося произошло в их жизни в 2020 году.
Владимир Куминов и Лейла Руденок, студенты
— Мы в июле съездили на Байкал с друзьями. Веселились, купались. Пробыли около трех дней. Вообще мы там не впервые, живем рядом, в Бурятии. Каждое лето туда ездим, да и каждое лето для нас — счастье. А вообще Лейла закончила сессию на все пятерки в СИУ РАНХиГС.
Анастасия Максимшинец
— Я осталась жива! Это не считается позитивом? Слава богу, что мы не заболели и с нами всё хорошо. Потому что многие люди столкнулись с коронавирусом. Лето было классным! Несмотря на карантин и закрытые летники. Это даже помогло сблизиться с друзьями, потому что было много домашних вечеринок. Еще было много распродаж в этом году, это всегда хорошо. Особенно когда можно купить вещь, которая когда-то стоила
Юлия Ащеулова
— В этом году я вдохновила многих своих знакомых на лазерную коррекцию зрения. Теперь они счастливы и хорошо видят. Сначала всем было страшно, но в итоге человек десять сделали операцию. На самом деле ведь это косметическая операция, которая делается для удобства и комфорта, и теперь все здоровы и счастливы — мир для них заиграл другими красками. Я считаю, что в период пандемии только улучшилось всё у них в жизни. А я сама работаю в клинике.
Марьям Гимазутина, директор туристического агентства
— В этом году мой сын научился ходить. Ему сейчас
Ася Самарина, флорист
— У меня сменилось окружение, вообще кардинально качественно поменялось. Появилось два или три направления бизнеса. Я очень изменилась в личностном плане. Путешествия были крутые — в декабре я съездила на Эльбрус. Если бы не пандемия, я бы туда не попала — просто бы не обратила внимание на Россию. С детьми стала больше времени проводить, с мужем, на себя времени раньше тоже никогда не было. Протестировала онлайн-обучение, выяснила, что я, оказывается, очень крутой наставник. Да и вообще в целом год был очень крутой.
Вероника Грудинская, преподаватель английского языка
— Я освоила дистанционные способы обучения, будучи учителем, — для меня такой формат совершенно в новинку. Мне очень понравилось, несмотря на то что сначала я была против всей этой цифровизации. И даже Zoom освоила! Наверное, стыдно в этом признаваться, да? Ну и образовательные платформы, сколковские например. Я английский преподаю, а там аутентичные материалы есть. В принципе в этом смешанном обучении много положительного. Во-вторых, лето провели прекрасно! На даче ремонт сделали, у нас теперь красивая веранда. Семьями собирались, в настольные игры играли. Семьи стали более сплоченными.
Алина Шарипова и Сара Никифорова, студентки
— У нас появилось больше свободного времени. Подруга окончила курсы бровиста. Красоту теперь наводит себе и подругам. Я дистанционно учусь в двух разных университетах: в российском и американском. Если бы я туда поехала, то потеряла бы год обучения здесь, а так не теряю ни здесь, ни там. Учусь в СГУПСе и Миннесотском университете на бизнес-информатике.
Светлана Петряева, туристка из Санкт-Петербурга
— А мы из Санкт-Петербурга. У нас рейс не состыковался, мы в Новосибирске остались на сутки. Решили не терять времени зря и выбрались на экскурсию. Здесь классная погода, очень красиво идет снег, настоящий мороз. Нет слякоти и грязи, как в Санкт-Петербурге, — настоящая красивая русская зима. Нам уже очень понравился оперный театр, здесь есть на что посмотреть.
Наталья Сапко, экскурсовод
— Я гид, знакомлю туристов со столицей нашей прекрасной Сибири. И очень рада тому, что влюбляю людей в наш суровый край. В 2020 году мне предложили сделать свою программу в Речфлоте — это были теплоходные экскурсии. Мы сделали две программы — дневная «Город 54» на теплоходе, где рассказывали о Новосибирске, и вечерняя с живой музыкой и саксофоном. Было приятно, что мне звонили с Речфлота и говорили, мол, Наталья, сайт обрывают, билеты раскуплены, требуют еще. Сначала они просили проводить один день в неделю, потом два и три, в итоге сделали четыре. И даже были по две экскурсии в день — и дневная, и вечерняя. Я практически жила на набережной, а как там красиво! Я никогда не думала, что буду с микрофоном на 200 человек вещать.
СЮЖЕТ
В ноябре, когда неожиданно нахлынула вторая волна коронавируса, НГС решил абстрагироваться ненадолго от новостей о пандемии и ее последствиях и поговорил с жителями Новосибирска о том, что их радовало больше всего. Рассказы десяти новосибирцев — в нашей подборке.