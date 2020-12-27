«Год был очень крутой!»: 10 новосибирцев рассказали о самых хороших событиях непростого 2020-го

— В этом году мой сын научился ходить. Ему сейчас 1,5 года . Когда был локдаун, все отдохнули от работы, а я как раз учила ходить сына. Вот я сейчас шла и думала, что тяжело по таким сугробам идти с коляской, но вдруг ко мне пришло осознание. Вот у сына, например, есть такая игрушка — монстрик. Все охают и ахают, какая она страшная. Но это нам, взрослым, из-за нашего социального опыта она такой кажется, а для него монстрик улыбается, у него много зубов. То есть ребенок не понимает, что он страшный. К чему я это: вот как важно понимать, какое большое влияние оказывает социальный опыт на то, под каким углом мы будем смотреть на ситуацию. Поэтому в 2020 году мы все учимся смотреть на мир глазами ребенка.



Ася Самарина, флорист