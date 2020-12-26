В Новосибирской области от коронавируса умерли двое молодых пациентов. Младшему было 23 года

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли семь пациентов — самому молодому было 23 года.



— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 925 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.