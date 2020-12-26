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В Новосибирской области от коронавируса умерли двое молодых пациентов. Младшему было 23 года

Всего в регионе от коронавируса умерли 925 человек

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Под медицинским наблюдением остаются 7604 жителя региона

Под медицинским наблюдением остаются 7604 жителя региона

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В Новосибирской области от коронавируса умерли двое молодых пациентов

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли семь пациентов — самому молодому было 23 года.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 925 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

По данным оперативного штаба на утро 26 декабря в регионе зарегистрировано 27 115 случаев COVID-19, в том числе 160 новых случаев за сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 169 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

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Ранее мы писали, почему в Новосибирске от ковида всё чаще умирают молодые.

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смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
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