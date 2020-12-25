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Мэрия Новосибирска отложила строительство снегоплавильных станций из-за нехватки денег

Сейчас нет инвесторов, которые могли бы вложиться в постройку

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В ближайшее время строить станции не будут

В ближайшее время строить станции не будут

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Мэрия Новосибирска сообщила о том, что в ближайшее время не будет строить снегоплавильные станции. В городской администрации объяснили, что на это не хватает денег.

— Мы не отказывались от их строительства, у нас денег нет. Снегоплавильные станции строятся не на бюджетной основе, это всё делают инвесторы, а инвесторов нет. Когда появятся деньги, тогда и будут планы по строительству. Поэтому в ближайшее время планов по их строительству нет, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Первую снегоплавильную станцию в Новосибирске построили в 2013 году, а приступила к работе она уже через месяц. В 2014-м власти решили построить еще четыре снегоплавильные станции на левом берегу, но в итоге отстроили только одну, у завода «Труд».

Через какое-то время первую станцию у ТРЦ «Сибирский Молл» закрывали, но в начале 2020 года мэрия временно запускала ее — в городе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов. Тогда же новосибирцы массово пожаловались на то, что станция начинала работу в 6 утра, а шум мешал местным жителям.

В перспективе городские власти планировали установить еще восемь снегоплавильных станций — по одной в каждом районе.

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снегмэрияснегоплавильные установки
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