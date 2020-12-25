Мэрия Новосибирска отложила строительство снегоплавильных станций из-за нехватки денег

Мэрия Новосибирска сообщила о том, что в ближайшее время не будет строить снегоплавильные станции. В городской администрации объяснили, что на это не хватает денег.

— Мы не отказывались от их строительства, у нас денег нет. Снегоплавильные станции строятся не на бюджетной основе, это всё делают инвесторы, а инвесторов нет. Когда появятся деньги, тогда и будут планы по строительству. Поэтому в ближайшее время планов по их строительству нет, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.