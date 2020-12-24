«Невозможно спать под рев глушителей»: дрифтеры облюбовали кольцо улицы Фрунзе, несмотря на протоколы ГИБДД

В Новосибирске водители устраивают по ночам дрифт на кольце Ипподромской и Фрунзе. Шум от машин мешает жителям ближайших домов спать. Автоинспекторы не могут повлиять на гонщиков.

— Каждую ночь на кольце Фрунзе и Ипподромской малолетки на сломанных машинах без глушителей устраивают массовые заезды боком. Три обращения в ГИБДД результата не принесли, приходят отписки, что всё хорошо, перекресток патрулируется, хотя на самом деле здесь беспредел каждую ночь, как только выключают светофор. Начинаются заезды, с 00:00 до 2-3 часов ночи. Жителям близлежащих домов невозможно спать под рев глушителей, гонщики создают аварийные ситуации не только для себя, но и для нормальных водителей, которые едут по своим делам, — написала в редакцию НГС читательница.