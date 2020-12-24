24 декабря четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 8/10
usd 75.46
eur 91.98
Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

Все новости

Все новости

«Невозможно спать под рев глушителей»: дрифтеры облюбовали кольцо улицы Фрунзе, несмотря на протоколы ГИБДД

Местные жители жалуются, что гонщики шумят после 12 часов ночи

1 125
8Обсудить

Поделиться

Гонщики катаются на кольце каждую ночь

Гонщики катаются на кольце каждую ночь

Поделиться

Дрифтеры в Новосибирске

В Новосибирске водители устраивают по ночам дрифт на кольце Ипподромской и Фрунзе. Шум от машин мешает жителям ближайших домов спать. Автоинспекторы не могут повлиять на гонщиков.

— Каждую ночь на кольце Фрунзе и Ипподромской малолетки на сломанных машинах без глушителей устраивают массовые заезды боком. Три обращения в ГИБДД результата не принесли, приходят отписки, что всё хорошо, перекресток патрулируется, хотя на самом деле здесь беспредел каждую ночь, как только выключают светофор. Начинаются заезды, с 00:00 до 2-3 часов ночи. Жителям близлежащих домов невозможно спать под рев глушителей, гонщики создают аварийные ситуации не только для себя, но и для нормальных водителей, которые едут по своим делам, — написала в редакцию НГС читательница.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Девушка также прислала в редакцию скан ответа из Госавтоинспекции на ее обращение. В ответе указано, что по результатам проверки по обращению было решено отказать в возбуждении административного дела. Вместе с тем, по информации ГИБДД, на месте проходило патрулирование, и протоколы на гонщиков составлялись во время профилактического мероприятия.

Как объяснил журналисту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, Госавтоинспекция всегда реагирует на такие вызовы, однако часто поймать нарушителей на месте сложно. Как только экипаж ГИБДД подъезжает, дрифтеры разъезжаются.

Чаще всего таких водителей привлекают к ответственности за технические неисправности в автомобилях, которые соответствуют части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. К таким неисправностям относятся, например, громкий выхлоп машины или тонировка.

— У таких нарушителей зачастую внесены изменения в конструкцию машины. Такие водители привлекаются к ответственности, с ними проводятся разъяснительные беседы. В основном у них технически неисправные автомобили. Дежурная часть всегда реагирует и обрабатывает в рабочем порядке все такие обращения. На место отправляется экипаж ДПС ГИБДД, который по возможности выявляет правонарушителей и привлекает к ответственности, — объяснил Владислав Савченков.

Часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена.

Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гонкиглушитель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...