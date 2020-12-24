«Невозможно спать под рев глушителей»: дрифтеры облюбовали кольцо улицы Фрунзе, несмотря на протоколы ГИБДД

Дрифтеры в Новосибирске
В Новосибирске водители устраивают по ночам дрифт на кольце Ипподромской и Фрунзе. Шум от машин мешает жителям ближайших домов спать. Автоинспекторы не могут повлиять на гонщиков.
— Каждую ночь на кольце Фрунзе и Ипподромской малолетки на сломанных машинах без глушителей устраивают массовые заезды боком. Три обращения в ГИБДД результата не принесли, приходят отписки, что всё хорошо, перекресток патрулируется, хотя на самом деле здесь беспредел каждую ночь, как только выключают светофор. Начинаются заезды, с 00:00 до
Девушка также прислала в редакцию скан ответа из Госавтоинспекции на ее обращение. В ответе указано, что по результатам проверки по обращению было решено отказать в возбуждении административного дела. Вместе с тем, по информации ГИБДД, на месте проходило патрулирование, и протоколы на гонщиков составлялись во время профилактического мероприятия.
Как объяснил журналисту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, Госавтоинспекция всегда реагирует на такие вызовы, однако часто поймать нарушителей на месте сложно. Как только экипаж ГИБДД подъезжает, дрифтеры разъезжаются.
Чаще всего таких водителей привлекают к ответственности за технические неисправности в автомобилях, которые соответствуют
— У таких нарушителей зачастую внесены изменения в конструкцию машины. Такие водители привлекаются к ответственности, с ними проводятся разъяснительные беседы. В основном у них технически неисправные автомобили. Дежурная часть всегда реагирует и обрабатывает в рабочем порядке все такие обращения. На место отправляется экипаж ДПС ГИБДД, который по возможности выявляет правонарушителей и привлекает к ответственности, — объяснил Владислав Савченков.
Часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена.
Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.