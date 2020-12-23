Аналитики подсчитали, как вырастут зарплаты новосибирцев в 2021 году

В Финансовом университете при правительстве РФ составили прогноз роста зарплат в российских регионах. Новосибирск в общем списке городов продемонстрировал не самый высокий
«В пользу такого развития событий свидетельствует высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг. В основу анализа положены результаты исследований потребительских настроений населения в части готовности приобретать различные товары и услуги», — уточнили в университете.
Прогноз был составлен с учетом роста цен в следующем году, в его основу легли данные собственных исследований и результаты опроса населения, который был проведен летом этого года по телефону.
Долги работодателей Новосибирской области перед сотрудниками в настоящее время составляют 62,9 миллиона рублей. На прошлой неделе мы рассказывали историю, произошедшую на крупном заводе с заказами от РЖД и «Росатома», где сотрудники получили зарплату