23 декабря среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 75.35
eur 92.07
Тема дняАномальные морозы идут на Новосибирск

Все новости

Все новости

Аналитики подсчитали, как вырастут зарплаты новосибирцев в 2021 году

Прогноз был сделан с учетом роста цен в России

2 269
52Обсудить

Поделиться

«Рост реальных доходов населения в 2021 году окажется в положительной зоне, хотя он и будет <nobr class="_">незначительным —</nobr> менее <nobr class="_">0,5%», —</nobr> говорят аналитики Финансового университета

«Рост реальных доходов населения в 2021 году окажется в положительной зоне, хотя он и будет незначительным — менее 0,5%», — говорят аналитики Финансового университета

Поделиться

В Финансовом университете при правительстве РФ составили прогноз роста зарплат в российских регионах. Новосибирск в общем списке городов продемонстрировал не самый высокий показатель — 3,3%. Другие сибирские города имеют более благополучный прогноз: в Красноярске зарплаты, согласно исследованиям, вырастут на 4%, в Кемерово — на 3,8%, в Томске и Барнауле — на 4,2%.

«В пользу такого развития событий свидетельствует высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг. В основу анализа положены результаты исследований потребительских настроений населения в части готовности приобретать различные товары и услуги», — уточнили в университете.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Прогноз был составлен с учетом роста цен в следующем году, в его основу легли данные собственных исследований и результаты опроса населения, который был проведен летом этого года по телефону.

Долги работодателей Новосибирской области перед сотрудниками в настоящее время составляют 62,9 миллиона рублей. На прошлой неделе мы рассказывали историю, произошедшую на крупном заводе с заказами от РЖД и «Росатома», где сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

аналитиказарплатыпрогноз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...