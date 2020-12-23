Аналитики подсчитали, как вырастут зарплаты новосибирцев в 2021 году

В Финансовом университете при правительстве РФ составили прогноз роста зарплат в российских регионах. Новосибирск в общем списке городов продемонстрировал не самый высокий показатель — 3,3%. Другие сибирские города имеют более благополучный прогноз: в Красноярске зарплаты, согласно исследованиям, вырастут на 4%, в Кемерово — на 3,8%, в Томске и Барнауле — на 4,2%.



«В пользу такого развития событий свидетельствует высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг. В основу анализа положены результаты исследований потребительских настроений населения в части готовности приобретать различные товары и услуги», — уточнили в университете.

