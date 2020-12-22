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Тема дняМэрия ждет денег и идей от новосибирцев

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Новосибирцам разрешат помогать городскому бюджету своими деньгами и имуществом

Поправки в устав уже были одобрены на публичных слушаниях

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Предлагаемые изменения должны будут еще рассматривать в Совете депутатов

Предлагаемые изменения должны будут еще рассматривать в Совете депутатов

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В Новосибирске сегодня, 22 декабря, на публичных слушаниях одобрили новые изменения в устав города — они позволят жителям вкладывать деньги в городские проекты.

— Разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования в Новосибирске. Самое важное здесь — инициатива и ресурсы самих новосибирцев. Первым шагом жители предлагают реализовать проект и выражают готовность вложить собственные средства, имущество либо личное участие. Следующим шагом определяется поддержка таких проектов со стороны бюджета, — рассказали в мэрии Новосибирска.

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Теперь предлагаемые изменения должны рассматривать в Совете депутатов.

— Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах. Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных объектов, — цитирует пресс-центр мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В декабре 2018 года депутаты горсовета предложили изменить устав Новосибирска — они хотели ввести систему выборов в два тура. Но изменения так и не были одобрены.

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