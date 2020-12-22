Новосибирцам разрешат помогать городскому бюджету своими деньгами и имуществом

В Новосибирске сегодня,
— Разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования в Новосибирске. Самое важное
Теперь предлагаемые изменения должны рассматривать в Совете депутатов.
— Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах. Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных
В декабре 2018 года депутаты горсовета предложили изменить устав