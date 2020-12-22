Стоят за коньками и подарками: фото и видео из самых больших очередей Новосибирска

Новосибирцы готовы часами стоять в очередях за коньками и подарками
В предпраздничные дни новосибирцы вновь вспомнили, что такое очереди. В первую волну коронавируса все выстраивались перед лабораториями, где брали тесты на ковид, во вторую волну также часами ждали прием врача и возможности купить лекарства. Толпы собираются в магазинах, перед барами и опять же к врачам.
Кроме того, сейчас жители города готовы по полчаса, а то и больше ждать возможности взять напрокат коньки.
Толпы в магазинах вряд ли кого-то удивят.
Новосибирцы готовы стоять в толпе у баров и ждать на холоде начала корпоратива.
Одна из читательниц пожаловалась, что сейчас до сих пор проблематично попасть на прием к врачу, и прислала фото из очереди в поликлинике, предварительно закрыв лица пациентам.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вчера заявил, что готов ввести новые ограничения для ТЦ и рынков, если они не разберутся с толпами покупателей.