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Тема дняМэрия ждет денег и идей от новосибирцев

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Стоят за коньками и подарками: фото и видео из самых больших очередей Новосибирска

Горожане готовы стоять на холоде даже перед началом корпоратива

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Новосибирцы стали забывать про необходимость социальной дистанции

Новосибирцы стали забывать про необходимость социальной дистанции

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Новосибирцы готовы часами стоять в очередях за коньками и подарками

В предпраздничные дни новосибирцы вновь вспомнили, что такое очереди. В первую волну коронавируса все выстраивались перед лабораториями, где брали тесты на ковид, во вторую волну также часами ждали прием врача и возможности купить лекарства. Толпы собираются в магазинах, перед барами и опять же к врачам.

Кроме того, сейчас жители города готовы по полчаса, а то и больше ждать возможности взять напрокат коньки.

Толпы в магазинах вряд ли кого-то удивят.

Очередь в «Икею»

Очередь в «Икею»

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Новосибирцы готовы стоять в толпе у баров и ждать на холоде начала корпоратива.

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Подождать начала корпоратива можно и в толпе

Подождать начала корпоратива можно и в толпе

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Одна из читательниц пожаловалась, что сейчас до сих пор проблематично попасть на прием к врачу, и прислала фото из очереди в поликлинике, предварительно закрыв лица пациентам.

Пациентка закрыла лица посетителей, чтобы не выдавать врачебную тайну, но на фото видно, сколько человек ожидают прием

Пациентка закрыла лица посетителей, чтобы не выдавать врачебную тайну, но на фото видно, сколько человек ожидают прием

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вчера заявил, что готов ввести новые ограничения для ТЦ и рынков, если они не разберутся с толпами покупателей.

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очереди
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