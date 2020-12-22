Стоят за коньками и подарками: фото и видео из самых больших очередей Новосибирска

В предпраздничные дни новосибирцы вновь вспомнили, что такое очереди. В первую волну коронавируса все выстраивались перед лабораториями, где брали тесты на ковид, во вторую волну также часами ждали прием врача и возможности купить лекарства. Толпы собираются в магазинах, перед барами и опять же к врачам.

Кроме того, сейчас жители города готовы по полчаса, а то и больше ждать возможности взять напрокат коньки.