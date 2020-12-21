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В мэрии рассказали, будет ли отремонтирован 90-летний пешеходный мост над Ипподромской магистралью

Мост с 2015 года в плохом состоянии, его даже хотели сносить

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Пешеходному мосту более 90 лет

Пешеходному мосту более 90 лет

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В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост над Ипподромской

Пешеходный мост над Ипподромской магистралью отремонтируют летом 2021 года — мост расположен там уже 90 лет.

— В 2020 году управление по строительству подземных сооружений провело обследование пешеходного моста над Ипподромской магистралью, в результате которого было принято решение до конца марта 2021 года разработать проект капитального ремонта моста через реку Каменка по улице Сибревкома. В летний сезон будет проведен сам капитальный ремонт моста, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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Ранее прокуратура Новосибирской области провела проверку и установила, что мост уже пять лет находится в плохом состоянии. Прокуратура обязала власти отремонтировать мост, иначе дальнейшая его эксплуатация будет создавать угрозу людям.

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