В мэрии рассказали, будет ли отремонтирован 90-летний пешеходный мост над Ипподромской магистралью

В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост над Ипподромской
Пешеходный мост над Ипподромской магистралью отремонтируют летом 2021 года — мост расположен там уже 90 лет.
— В 2020 году управление по строительству подземных сооружений провело обследование пешеходного моста над Ипподромской магистралью, в результате которого было принято решение до конца марта 2021 года разработать проект капитального ремонта моста через реку Каменка по улице Сибревкома. В летний сезон будет проведен сам капитальный ремонт моста, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее прокуратура Новосибирской области провела проверку и установила, что мост уже пять лет находится в плохом состоянии. Прокуратура обязала власти отремонтировать мост, иначе дальнейшая его эксплуатация будет создавать угрозу людям.