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Новосибирская область готова к выплатам в 5000 рублей на ребенка — на сколько детей они рассчитаны

Сегодня, 21 декабря, в банки начнут передавать информацию о тех, кому положены выплаты

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Выплату обсудили в региональном правительстве

Выплату обсудили в региональном правительстве

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В Новосибирской области выплату в 5000 рублей сделают на 260 тысяч детей

В Новосибирской области выплаты в размере 5000 рублей, которые пообещал Владимир Путин, получат семьи на 260 тысяч детей младше 7 лет.

262 797 детям данная выплата будет назначена в беззаявительном порядке. Это те граждане, которые имели возможность воспользоваться выплатой в июле — августе этого года. Сейчас, в 9 утра, данные уже должны поступать в банки, чтобы они начали перечислять средства получателям. Мы начинаем работать с пенсионным фондом по тем категориям граждан, у которых есть новорожденные дети, произошло изменение фамилии или банковских реквизитов, — рассказал во время совещания сегодня, 21 декабря, Яков Фролов, министр труда региона.

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Заявление можно будет подать в Пенсионный фонд или через портал госуслуг. Губернатор НСО Андрей Травников поручил создать горячую линию, чтобы избежать сложностей при выплатах.

После того как Владимир Путин объявил о новой выплате, многие возмутились ограничениями по возрасту. Мы собрали самые интересные мнения горожан.

НГС публиковал инструкцию о том, как получить выплату, — читайте об этом в нашем материале.

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ГосуслугиПенсионный фондвыплатыдетиправительство
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