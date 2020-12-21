Новосибирская область готова к выплатам в 5000 рублей на ребенка — на сколько детей они рассчитаны

В Новосибирской области выплату в 5000 рублей сделают на 260 тысяч детей
В Новосибирской области выплаты в размере 5000 рублей, которые пообещал Владимир Путин, получат семьи на 260 тысяч детей младше
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Заявление можно будет подать в Пенсионный фонд или через портал госуслуг. Губернатор НСО Андрей Травников поручил создать горячую линию, чтобы избежать сложностей при выплатах.
После того как Владимир Путин объявил о новой выплате, многие возмутились ограничениями по возрасту. Мы собрали самые интересные мнения горожан.
НГС публиковал инструкцию о том, как получить