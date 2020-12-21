Новосибирская область готова к выплатам в 5000 рублей на ребенка — на сколько детей они рассчитаны

В Новосибирской области выплаты в размере 5000 рублей, которые пообещал Владимир Путин, получат семьи на 260 тысяч детей младше 7 лет .

— 262 797 детям данная выплата будет назначена в беззаявительном порядке. Это те граждане, которые имели возможность воспользоваться выплатой в июле — августе этого года. Сейчас, в 9 утра , данные уже должны поступать в банки, чтобы они начали перечислять средства получателям. Мы начинаем работать с пенсионным фондом по тем категориям граждан, у которых есть новорожденные дети, произошло изменение фамилии или банковских реквизитов, — рассказал во время совещания сегодня, 21 декабря , Яков Фролов, министр труда региона.