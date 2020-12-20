В Новосибирске ради проезда кортежа на несколько минут перекрыли и так загруженную площадь Энергетиков

В правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что на эти выходные не было запланировано каких-либо мероприятий федерального уровня, а также организаций кортежей.

По будням на оживленный перекресток в Заельцовском районе Новосибирска выходят инспекторы ДПС — они машут жезлами и запрещают движение, причем как транспорту, так и пешеходам. Несколько минут все ждут, когда через перекресток проедет «Мерседес» с мигалками в сопровождении экипажа ДПС. Это не новая ситуация, и вроде бы все давно привыкли, но читатели НГС снова и снова присылают возмущенные сообщения о том, как «все ждут проезда полпреда», и требуют от журналистов разобраться. Ради кого перекрывают перекресток и законно ли это, вы можете узнать в нашем материале.