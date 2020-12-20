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В Новосибирске ради проезда кортежа на несколько минут перекрыли и так загруженную площадь Энергетиков

Проезд машин снял один из водителей

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Водители остались очень недовольны внезапным ограничением движения

Водители остались очень недовольны внезапным ограничением движения

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В Новосибирске перекрыли движение на площади Энергетиков ради проезда кортежа. Водителям запретили движение 20 декабря около 15:15.

Один из новосибирцев снял проезд автомобилей на видео. «Мерседес», проехавший в кортеже по площади Энергетиков, очень похож на машину, которая возит полпреда Сергея Меняйло.

В ГИБДД Новосибирска никак не смогли прокомментировать перекрытие площади Энергетиков. Дежурный сотрудник сослался на то, что он не уполномочен давать комментарии по данному вопросу.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области смогли сказать только, что сейчас движение на данном участке осуществляется в рабочем режиме без перекрытий.

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Площадь Энергетиков и площадь Труда в конце декабря почти постоянно стоят в пробках, даже в выходные дни

Площадь Энергетиков и площадь Труда в конце декабря почти постоянно стоят в пробках, даже в выходные дни

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В правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что на эти выходные не было запланировано каких-либо мероприятий федерального уровня, а также организаций кортежей.

По будням на оживленный перекресток в Заельцовском районе Новосибирска выходят инспекторы ДПС — они машут жезлами и запрещают движение, причем как транспорту, так и пешеходам. Несколько минут все ждут, когда через перекресток проедет «Мерседес» с мигалками в сопровождении экипажа ДПС. Это не новая ситуация, и вроде бы все давно привыкли, но читатели НГС снова и снова присылают возмущенные сообщения о том, как «все ждут проезда полпреда», и требуют от журналистов разобраться. Ради кого перекрывают перекресток и законно ли это, вы можете узнать в нашем материале.

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кортежперекрытие дороги
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