В Новосибирске рабочие уложили бетон в яму со снегом на Красина

В Новосибирске рабочие залили бетоном яму со снегом на улице Красина — работы попали на видео местных жителей.

— Восемь лет назад к нашему дому сделали панельную пристройку. Года через два после сдачи регулярно каждый год раскапывают в одном и том же месте двор. Ремонтируют, делают одни и те же виды работ. Что-то шаманят в электрических кабелях. В этом году побили рекорд. Раскопали летом и закопали. Потом раскопали в начале осени одномоментно в двух местах. Страшно было, что это уйдет всё под зиму. Провода все вскрытые были, — рассказала читательница НГС Елена.