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В Новосибирске рабочие уложили бетон в яму со снегом на Красина

Жительница дома сняла это на видео

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Рабочие даже не стали ждать, пока владелец рядом стоящего автомобиля уберет его

Рабочие даже не стали ждать, пока владелец рядом стоящего автомобиля уберет его

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В Новосибирске рабочие залили бетоном яму со снегом на улице Красина — работы попали на видео местных жителей.

— Восемь лет назад к нашему дому сделали панельную пристройку. Года через два после сдачи регулярно каждый год раскапывают в одном и том же месте двор. Ремонтируют, делают одни и те же виды работ. Что-то шаманят в электрических кабелях. В этом году побили рекорд. Раскопали летом и закопали. Потом раскопали в начале осени одномоментно в двух местах. Страшно было, что это уйдет всё под зиму. Провода все вскрытые были, — рассказала читательница НГС Елена.

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Она обратилась с жалобой в РЭС.

— Снегом эту яму замело, там еще внутри комки земли замерзшие были. Вчера подогнали бетономешалку, плюхнули это всё, даже не отогнав чужую машину, поверх вот этого всего. Лопатами что-то похлопали, и всё, — добавила читательница.

Женщина сняла происходящее на видео.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в РЭС с просьбой рассказать о проводимых на этом участке работах.

Под Новосибирском на Краснояровском шоссе 15 декабря дорожные рабочие наносили разметку, несмотря на снегопад и ветер. Нанесение разметки снял житель Новосибирска, а эксперт объяснил, почему такие работы возможны зимой.

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бетоняма
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