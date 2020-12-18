В Новосибирске выбрали подрядчика на реконструкцию заброшенного бассейна СКА — что компания уже построила

В Новосибирске реконструкцию бассейна СКА выполнят за 234 миллиона рублей
В Новосибирске выбрали подрядчика на реконструкцию заброшенного бассейна «Спортивного клуба армии» на улице Воинской. Им стала компания «Армаком», которая уже строила в городе детские сады и школы.
Электронный аукцион на работы по реконструкции объявило в начале декабря Управление капитального строительства региона. Максимальная цена контракта составила 255 миллионов рублей. Заявки на участие подали компании «Армаком», которая снизила цену до 234 миллионов рублей, и «Полет», предложившая выполнить работы за 235 миллионов рублей. 18 декабря подрядчиком выбрали «Армаком». Работы должны закончить в 2021 году.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «Армаком» занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, инженерных сооружений, сносом зданий, отделочными и прочими работами. Компания также выиграла аукционы на строительство школы на улице Михаила Немыткина в Новосибирске за 214 и 548 миллионов рублей, детского сада в Кировском районе за 67, 119 и 24 миллиона рублей, детского сада в Октябрьском районе за 89 миллионов рублей.
НГС не удалось связаться с представителем компании, чтобы узнать подробности о реконструкции.
Ремонт бассейна СКА власти планировали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 миллионов рублей. Спустя два года цена выросла вдвое.