«Две недели в реанимации — и ушла»: в Новосибирске от ковида умерла врач больницы при МВД

В Новосибирске скончалась терапевт медико-санитарной части МВД России по НСО Лидия Савенкова, ей было 70 лет.

Как сообщила ее коллега, пожелавшая сохранить анонимность, у женщины был подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция». По ее словам, Лидия Савенкова была хорошим врачом и организатором.



— Она работала в медсанчасти с 1983 года. Врач-терапевт высшей категории, долгое время была заведующей терапевтическим отделением. В последнее время работала в поликлинике. Заболела 6 ноября 2020 года новой коронавирусной инфекцией, 12 ноября была госпитализирована в СОМЦ ФМБА. Две недели в реанимации, и, к огромному сожалению, ушла, — рассказывают ее коллеги из медико-санитарной части МЧС и добавляют, что для них это большая потеря.