18 декабря пятница
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 72.98
eur 89.29
Тема дняКак получить 5000 рублей на ребенка. Инструкция

Все новости

Все новости

Рейды продолжаются: в Новосибирске из электрички высадили двух пассажиров без масок

Проверяющие заметили нарушителей между остановками «Сеятель» и «Нижняя Ельцовка»

630
22Обсудить

Поделиться

Суд будет решать, как наказать пассажиров без масок

Суд будет решать, как наказать пассажиров без масок

Поделиться

Минтранс Новосибирской области, полиция и «Экспресс-пригород» провели рейд на новосибирской электричке — двух человек сняли с электрички, потому что у них не было масок.

Рейд начался сегодня, 18 декабря, в 08:50 на станции «Сеятель». Проверяющие выявили шесть пассажиров без масок. Двое из них принципиально отказались их надевать. Пассажиров высадили на следующей станции «Нижняя Ельцовка».

— Основная работа сейчас направлена на правильное ношение масок. Индивидуальные средства защиты должны закрывать органы дыхания полностью. Процент пассажиров, использующих маски правильно, растет. С каждым рейдом нарушителей становится меньше, — цитирует пресс-служба правительства НСО министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина. — Выявляются единичные случаи, когда граждане отрицают ношение масок или ссылаясь на то, что они уже переболели и у них сформирован иммунитет, что в свою очередь не является причиной не носить маску.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На отказавшихся надеть маски пассажиров полиция оформила административные материалы, которые рассмотрит суд.

В конце октября на территории России ввели всеобщий масочный режим. Мы посмотрели, как люди комментировали новость об этом. Срез мнений — очень любопытный и показательный.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскемасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...