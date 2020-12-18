Рейды продолжаются: в Новосибирске из электрички высадили двух пассажиров без масок

Минтранс Новосибирской области, полиция и «Экспресс-пригород» провели рейд на новосибирской электричке — двух человек сняли с электрички, потому что у них не было масок.
Рейд начался сегодня, 18 декабря, в 08:50 на станции «Сеятель». Проверяющие выявили шесть пассажиров без масок. Двое из них принципиально отказались их надевать. Пассажиров высадили на следующей станции «Нижняя Ельцовка».
— Основная работа сейчас направлена на правильное ношение масок. Индивидуальные средства защиты должны закрывать органы дыхания полностью. Процент пассажиров, использующих маски правильно, растет. С каждым рейдом нарушителей становится меньше, — цитирует пресс-служба правительства НСО министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина. — Выявляются единичные случаи, когда граждане отрицают ношение масок или ссылаясь на то, что они уже переболели и у них сформирован иммунитет, что в свою очередь не является причиной не носить маску.
На отказавшихся надеть маски пассажиров полиция оформила административные материалы, которые рассмотрит суд.
В конце октября на территории России ввели всеобщий масочный режим. Мы посмотрели, как люди комментировали новость об этом. Срез мнений — очень любопытный и показательный.