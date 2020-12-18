Ученики физматшколы при НГУ сдали тест на антитела к коронавирусу — переболела половина

У 50% учеников ФМШ при НГУ обнаружили длинные антитела к ковиду
Ученики и сотрудники физматшколы СУНЦ НГУ сдали тесты на антитела к коронавирусу — анализы показали, что минимум половина учащихся уже переболела. Об этом сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.
Все желающие в образовательном учреждении сдали тесты еще в пятницу,
Результаты исследования показали, что у 35% учеников ФМШ, сдававших анализ, обнаружены антитела класса IgM (появляются во время заболевания), у 50% — антитела класса IgG (появляются после перенесенного заболевания). В исследовании приняло участие большинство учеников, которые сейчас живут в интернате школы.
— Из этих данных можно сделать вывод: как минимум половина учеников ФМШ уже переболела новой коронавирусной инфекцией. При этом 35%, у которых обнаружены ранние антитела (
Процент переболевших сотрудников ФМШ при этом ниже, чем учеников: антитела типа IgM нашли у 21%, а IgG — примерно у 38%.
— Сейчас руководству СУНЦ НГУ нужно подумать прежде всего о преподавателях, потому что они болеют тяжелее, чем дети. Те, у кого уже есть антитела, могут немного успокоиться, но ни в коем случае не пренебрегать мерами защиты, ведь не исключено, что большая доза вируса при попадании в организм может «пробить» иммунную защиту. Тем, кто не переболел, тем более нужно продолжать носить маски, регулярно мыть руки, а также рассмотреть возможность вакцинации, — добавил Сергей Нетёсов.
В октябре в новосибирской физматшколе полностью закрыли на карантин 5-этажное общежитие на улице Пирогова, 11/3 — до этого из него не выпускали только учащихся двух классов. После первой вспышки на карантин отправляли классы, учащиеся которых жили на третьем этаже.