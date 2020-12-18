Ученики физматшколы при НГУ сдали тест на антитела к коронавирусу — переболела половина

Ученики и сотрудники физматшколы СУНЦ НГУ сдали тесты на антитела к коронавирусу — анализы показали, что минимум половина учащихся уже переболела. Об этом сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Все желающие в образовательном учреждении сдали тесты еще в пятницу, 11 декабря , на проверку брали кровь из вены. Обследование на двух тест-системах прошли 213 учеников и 116 сотрудников физматшколы.

Результаты исследования показали, что у 35% учеников ФМШ, сдававших анализ, обнаружены антитела класса IgM (появляются во время заболевания), у 50% — антитела класса IgG (появляются после перенесенного заболевания). В исследовании приняло участие большинство учеников, которые сейчас живут в интернате школы.

