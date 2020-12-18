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Ученики физматшколы при НГУ сдали тест на антитела к коронавирусу — переболела половина

При этом процент сотрудников ФМШ, которые болели ковидом, оказался ниже, чем процент учеников

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Ученики и сотрудники ФМШ сдали анализы на антитела <nobr class="_">11 декабря</nobr>

Ученики и сотрудники ФМШ сдали анализы на антитела 11 декабря

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У 50% учеников ФМШ при НГУ обнаружили длинные антитела к ковиду

Ученики и сотрудники физматшколы СУНЦ НГУ сдали тесты на антитела к коронавирусу — анализы показали, что минимум половина учащихся уже переболела. Об этом сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Все желающие в образовательном учреждении сдали тесты еще в пятницу, 11 декабря, на проверку брали кровь из вены. Обследование на двух тест-системах прошли 213 учеников и 116 сотрудников физматшколы.

Результаты исследования показали, что у 35% учеников ФМШ, сдававших анализ, обнаружены антитела класса IgM (появляются во время заболевания), у 50% — антитела класса IgG (появляются после перенесенного заболевания). В исследовании приняло участие большинство учеников, которые сейчас живут в интернате школы.

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— Из этих данных можно сделать вывод: как минимум половина учеников ФМШ уже переболела новой коронавирусной инфекцией. При этом 35%, у которых обнаружены ранние антитела (CoV-2-IgM), — переболели совсем недавно. Судя по всему, в ближайшие месяцы антитела появятся у подавляющего большинства детей. Иными словами: в интернате ситуация достаточно стабильная и самое сложное время у ребят — уже позади, — объяснил профессор, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетёсов.

Процент переболевших сотрудников ФМШ при этом ниже, чем учеников: антитела типа IgM нашли у 21%, а IgG — примерно у 38%.

— Сейчас руководству СУНЦ НГУ нужно подумать прежде всего о преподавателях, потому что они болеют тяжелее, чем дети. Те, у кого уже есть антитела, могут немного успокоиться, но ни в коем случае не пренебрегать мерами защиты, ведь не исключено, что большая доза вируса при попадании в организм может «пробить» иммунную защиту. Тем, кто не переболел, тем более нужно продолжать носить маски, регулярно мыть руки, а также рассмотреть возможность вакцинации, — добавил Сергей Нетёсов.

В октябре в новосибирской физматшколе полностью закрыли на карантин 5-этажное общежитие на улице Пирогова, 11/3 — до этого из него не выпускали только учащихся двух классов. После первой вспышки на карантин отправляли классы, учащиеся которых жили на третьем этаже.

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СУНЦ НГУФМШкоронавирус
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