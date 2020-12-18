Новосибирца осудили на три года колонии в Тюмени — он ограбил два ювелирных магазина на 260 тысяч рублей

28-летнего жителя Новосибирска приговорили в Тюмени к трем годам колонии за ограбление двух ювелирных магазинов.



По данным суда, 1 августа 2020-го молодой человек приехал в Тюмень из Свердловской области. Он зашел в ювелирный магазин под видом покупателя. Девушка-продавец предложила мужчине на выбор четыре золотые цепи. Когда она отошла с одним из изделий к кассе, чтобы посмотреть скидку, мужчина похитил три цепи общей стоимостью более 105 тысяч рублей и выбежал из магазина. Вечером он уехал на такси в Свердловскую область.