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Новосибирца осудили на три года колонии в Тюмени — он ограбил два ювелирных магазина на 260 тысяч рублей

Он похитил восемь золотых цепей

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Суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

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Новосибирец ограбил два ювелирных магазина и получил три года колонии

28-летнего жителя Новосибирска приговорили в Тюмени к трем годам колонии за ограбление двух ювелирных магазинов.

По данным суда, 1 августа 2020-го молодой человек приехал в Тюмень из Свердловской области. Он зашел в ювелирный магазин под видом покупателя. Девушка-продавец предложила мужчине на выбор четыре золотые цепи. Когда она отошла с одним из изделий к кассе, чтобы посмотреть скидку, мужчина похитил три цепи общей стоимостью более 105 тысяч рублей и выбежал из магазина. Вечером он уехал на такси в Свердловскую область.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А 20 августа мужчина вернулся в Тюмень, но зашел уже в другой ювелирный магазин. Там он, применив насилие к продавцу, похитил с витрины планшетку с пятью золотыми цепями общей стоимостью более 156 тысяч рублей, после чего опять уехал на такси в Свердловскую область.

В следующий раз мужчина вернулся в Тюмень 24 августа. Тогда его задержали полицейские в одном из ночных клубов города.

Ленинский районный суд Тюмени назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу потерпевших более 260 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

А осенью двое вооруженных мужчин напали на продавцов магазина и киоска в Новосибирске — оба ограбления попали на видео.

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