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Новосибирская больница заказала поставку двух новых автомобилей почти за два миллиона рублей

Медучреждению требуются две машины не ранее 2020 года выпуска, которые не были в употреблении

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Заявка на поставку автомобилей для медучреждения появилась на сайте госзакупок

Заявка на поставку автомобилей для медучреждения появилась на сайте госзакупок

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Новосибирская больница заказала поставку двух машин почти за 2 млн руб

Поставку двух легковых автомобилей общей стоимостью почти два миллиона рублей заказала новосибирская городская клиническая больница № 12. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 1 902 666,66 рублей. В описании объекта закупки указано, что автомобили должны быть не ранее 2020 года выпуска, а также иметь гарантии производителя и поставщика не менее 24 месяцев либо не менее 50 000 километров пробега.

— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, — указано в описании объекта закупки.

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Информация о закупке размещена на портале 7 декабря, а в четверг, 17 декабря, комиссия рассмотрела единственную поданную для участия в аукционе заявку. Определение поставщика завершено — им стала ООО торговая компания «Викинги».

Ранее две новосибирские больницы получили новое оборудование для нейрохирургических и сосудистых операций — его закупили по национальному проекту «Здравоохранение».

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автомобильбольницазакупка
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