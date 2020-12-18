Новосибирская больница заказала поставку двух новых автомобилей почти за два миллиона рублей

Новосибирская больница заказала поставку двух машин почти за 2 млн руб
Поставку двух легковых автомобилей общей стоимостью почти два миллиона рублей заказала новосибирская городская клиническая больница
Начальная стоимость контракта —
— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, — указано в описании объекта закупки.
Информация о закупке размещена на портале 7 декабря, а в четверг, 17 декабря, комиссия рассмотрела единственную поданную для участия в аукционе заявку. Определение поставщика завершено — им стала ООО торговая компания «Викинги».
Ранее две новосибирские больницы получили новое оборудование для нейрохирургических и сосудистых операций — его закупили по национальному проекту «Здравоохранение».