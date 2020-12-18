Новосибирская больница заказала поставку двух новых автомобилей почти за два миллиона рублей

Поставку двух легковых автомобилей общей стоимостью почти два миллиона рублей заказала новосибирская городская клиническая больница № 12 . Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Начальная стоимость контракта — 1 902 666,66 рублей. В описании объекта закупки указано, что автомобили должны быть не ранее 2020 года выпуска, а также иметь гарантии производителя и поставщика не менее 24 месяцев либо не менее 50 000 километров пробега.

— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, — указано в описании объекта закупки.

