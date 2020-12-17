Над переходом под Красным проспектом появилась изогнутая дизайнерская крыша — когда он откроется

Открытие перехода под Красным проспектом в Новосибирск перенесли на 2021 год
Подземный переход на Красном проспекте в Новосибирске планируют открыть после ремонта в середине февраля.
— Сделаны практически все входные зоны, сейчас идет отделка внутренних сооружений, облицовка стен гранитом, потом будут делать пол. Мы планировали все закончить к новому году, но, к сожалению, в связи с пандемией, тяжелой эпидемиологической ситуацией перенесем ориентировочно на середину февраля, — рассказал НГС директор УЗСПТС Александр Мысик.
Над входом, который находится со стороны Первомайского сквера, доделывают изогнутый навес, чтобы обезопасить пешеходов зимой. Подрядная организация планирует закончить его к новому году.
Подземный переход закрыли в начале апреля. Незадолго до этого там побывали журналисты НГС. По надписям, которые они увидели на стенах, можно понять, как жили подростки 90-х годов, — почитайте об этом в нашем фоторепортаже.
Основные работы по реконструкции начались в середине сентября. Тогда стало известно, что в переходе после ремонта установят электронное табло, указатели, аварийное освещение, которое будет срабатывать автоматически и новую систему создания микроклимата.