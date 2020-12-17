В Новосибирской области вынесли приговор основателю экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы»

Суд признал виновным 66-летнего жителя Новосибирска в основании деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Установлено, что с июля 2017-го по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина, находясь в своей квартире в Ленинском районе города Новосибирска, организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.