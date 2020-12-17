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В Новосибирской области вынесли приговор основателю экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы»

Мужчина проведет 6 лет в колонии общего режима

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Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области

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Суд признал виновным 66-летнего жителя Новосибирска в основании деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Установлено, что с июля 2017-го по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина, находясь в своей квартире в Ленинском районе города Новосибирска, организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Следователи также сообщили, что обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявили сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.

Суд приговорил сибиряка к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В среду, 16 декабря, мировой суд вынес приговор бывшей медсестре новосибирской туберкулезной больницы Александре Андрияновой за то, что она таскала за волосы ребенка.

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приговорэкстремизм
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