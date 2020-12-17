Терешкова пригласила Пивоварова в Новосибирск на скандальный каток

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прислала приглашение на скандально известный каток журналисту Алексею Пивоварову. Скрин письма на официальном бланке мэрии ведущий выложил в своем инстаграме. Ниже приводим его текст:

«Уважаемый Алексей Владимирович!

Хочу поблагодарить Вас за ваше внимание, которое Вы уделили Главному катку Новосибирска. Наш каток уже второй год собирает вокруг себя много мнений, и нам очень приятно, когда такие люди, как Вы, выражают слова поддержки в наш адрес!