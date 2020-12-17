Терешкова пригласила Пивоварова в Новосибирск на скандальный каток

Вице-мэр Новосибирска пригласила Алексея Пивоварова на фаллический каток
Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прислала приглашение на скандально известный каток журналисту Алексею Пивоварову. Скрин письма на официальном бланке мэрии ведущий выложил в своем инстаграме. Ниже приводим его текст:
«Уважаемый Алексей Владимирович!
Хочу поблагодарить Вас за ваше внимание, которое Вы уделили Главному катку Новосибирска. Наш каток уже второй год собирает вокруг себя много мнений, и нам очень приятно, когда такие люди, как Вы, выражают слова поддержки в наш адрес!
Спасибо Вам, что не обошли вниманием наш проект, и хочу Вас пригласить побывать на знаменитом катке в Театральном сквере в центре города Новосибирска, чтобы и Вы могли говорить о том, что наш каток не такой же, как этот год!
Буду рада встретить Вас в любое удобное для Вас время в период с
Напомним, в выпуске «Редакция. News» от
— В этом году такая форма очень уместна. Какой год — такой и каток.
В ходе минутного обзора журналист иронично прокомментировал ответы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой на критику катка со стороны горожан, которые второй год подряд усматривают в нем фаллический символ.
Также ведущий вспомнил фразу вице-мэра о том, что «только люди с извращенной психикой могут себе что-то придумать», а «форма не смущает, главное — наполнение».
В тот же день Анна Терешкова ответила в своем инстаграме:
— Конечно, приятно, но надеюсь, что на следующей неделе в стране появятся другие позитивные новости!