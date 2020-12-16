16 декабря среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 73.45
eur 89.18
Тема дняВ Новосибирске сильно подорожали продукты

Все новости

Все новости

В Новосибирске кинотеатрам в ТЦ и фуд-кортам разрешили открыться — публикуем документ

При этом сохранился запрет на массовые мероприятия

2 172
31Обсудить

Поделиться

Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать щиты для посетителей — но это необязательное условие

Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать щиты для посетителей — но это необязательное условие

Поделиться

В Новосибирске начинают работать кинотеатры и фуд-корты

В Новосибирской области официально разрешили работать фуд-кортам и кинотеатрам — были внесены соответствующие изменения в постановление правительства.

Документ был размещен 15 декабря без указания даты вступления изменений в силу, поэтому действовать начал с момента опубликования.

— В связи с тем что произошла стабилизация и видно, что она и дальше будет развиваться по такому сценарию, принято решение. Тем более у нас дистанционное обучение прекратилось, при соблюдении санитарных требований возобновление работы в кинотеатрах и фуд-кортах возможно, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов в понедельник, 14 декабря, на оперативном совещании при губернаторе региона.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В итоге решение было принято. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия, а кинотеатры смогут работать с заполняемостью зала лишь на 50%.

Публикуем документ.

Поделиться

На этой неделе Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Также министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...