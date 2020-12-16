В Новосибирске кинотеатрам в ТЦ и фуд-кортам разрешили открыться — публикуем документ

В Новосибирске начинают работать кинотеатры и фуд-корты
В Новосибирской области официально разрешили работать фуд-кортам и кинотеатрам — были внесены соответствующие изменения в постановление правительства.
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— В связи с тем что произошла стабилизация и видно, что она и дальше будет развиваться по такому сценарию, принято решение. Тем более у нас дистанционное обучение прекратилось, при соблюдении санитарных требований возобновление работы в кинотеатрах и фуд-кортах возможно, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов в понедельник,
В итоге решение было принято. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия, а кинотеатры смогут работать с заполняемостью зала лишь на 50%.
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На этой неделе Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Также министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.