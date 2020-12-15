«На дольщиков тратим миллиард, а на детей-сирот лишь сотни миллионов»: губернатор ответил по долгостроям

Губернатор НСО ответил на протесты обманутых дольщиков
Правительство Новосибирской области выделит материальную помощь протестующим обманутым дольщикам, которые оказались в тяжелой ситуации.
Об этом сказал губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте региона в соцсети «ВКонтакте». Также он заявил, что в бюджете нет дополнительных денег на достраивание объектов, а также оценил средства, которые сейчас выделяются. По его словам, они в разы больше, чем траты на покупку жилья для детей-сирот.
— У нас же есть и другие задачи. Например, на строительство и приобретение квартир для социально незащищенной категории дети-сироты сегодня тратим на порядок меньше, чем на проблему обманутых дольщиков. Если в сумме на обманутых дольщиков у нас уходит более миллиарда, то на детей-сирот — сотни миллионов. У нас огромный аварийный фонд, который тоже нужно ликвидировать, чтобы расселять людей из трущоб. И поэтому, конечно, честно говорю обманутым дольщикам: не надо надеяться, что из областного бюджета вдруг произойдет чудо и резко увеличится финансирование, — сказал Андрей Травников.
Он добавил, что протесты никак не могут повлиять на ситуацию.
— Никакие громкие призывы не могут привести к появлению сотен миллионов и миллиардов на достройку объектов. У нас есть и другие задачи, в том числе очень острые, в том числе и школы и детские сады. Поэтому нужно активно пользоваться инструментом ППК «Фонд». Инструмент сложный и требовательный, нужно подготовить пакет документов. И, строго говоря, это не только обязанность Минстроя и мэрии. Это общая работа и с дольщиками. Нужно не заниматься сотрясением воздуха и обвинением друг друга, а садиться за один стол и готовить документы, — посоветовал губернатор.
При этом решено помочь адресно тем дольщикам, которые оказались в бедственном положении:
— Некоторые события последние, в том числе яростные протестные акции, навели на мысли, что если будем выделять дополнительные ресурсы, то только на точечную поддержку тех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. Такие есть, к сожалению, в каждом проблемном объекте. И без помощи государства им жить невозможно. Будем рассматривать такие случаи.
Обманутые дольщики дома на улице Большой, 600/
Ранее губернатор заявлял, что не собирается встречаться с обманутыми дольщиками этого объекта.