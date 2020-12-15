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«На дольщиков тратим миллиард, а на детей-сирот лишь сотни миллионов»: губернатор ответил по долгостроям

В региональном бюджете, по словам Андрея Травникова, больше нет средств на достройку домов

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Андрей Травников посоветовал протестующим работать совместно с региональным Минстроем и мэрией, чтобы получить деньги на достройку от ППК «Фонд»

Андрей Травников посоветовал протестующим работать совместно с региональным Минстроем и мэрией, чтобы получить деньги на достройку от ППК «Фонд»

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Губернатор НСО ответил на протесты обманутых дольщиков

Правительство Новосибирской области выделит материальную помощь протестующим обманутым дольщикам, которые оказались в тяжелой ситуации.

Об этом сказал губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте региона в соцсети «ВКонтакте». Также он заявил, что в бюджете нет дополнительных денег на достраивание объектов, а также оценил средства, которые сейчас выделяются. По его словам, они в разы больше, чем траты на покупку жилья для детей-сирот.

— У нас же есть и другие задачи. Например, на строительство и приобретение квартир для социально незащищенной категории дети-сироты сегодня тратим на порядок меньше, чем на проблему обманутых дольщиков. Если в сумме на обманутых дольщиков у нас уходит более миллиарда, то на детей-сирот — сотни миллионов. У нас огромный аварийный фонд, который тоже нужно ликвидировать, чтобы расселять людей из трущоб. И поэтому, конечно, честно говорю обманутым дольщикам: не надо надеяться, что из областного бюджета вдруг произойдет чудо и резко увеличится финансирование, — сказал Андрей Травников.

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Он добавил, что протесты никак не могут повлиять на ситуацию.

— Никакие громкие призывы не могут привести к появлению сотен миллионов и миллиардов на достройку объектов. У нас есть и другие задачи, в том числе очень острые, в том числе и школы и детские сады. Поэтому нужно активно пользоваться инструментом ППК «Фонд». Инструмент сложный и требовательный, нужно подготовить пакет документов. И, строго говоря, это не только обязанность Минстроя и мэрии. Это общая работа и с дольщиками. Нужно не заниматься сотрясением воздуха и обвинением друг друга, а садиться за один стол и готовить документы, — посоветовал губернатор.

При этом решено помочь адресно тем дольщикам, которые оказались в бедственном положении:

— Некоторые события последние, в том числе яростные протестные акции, навели на мысли, что если будем выделять дополнительные ресурсы, то только на точечную поддержку тех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. Такие есть, к сожалению, в каждом проблемном объекте. И без помощи государства им жить невозможно. Будем рассматривать такие случаи.

Обманутые дольщики дома на улице Большой, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку 1 декабря. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство, и голодовка для них — крайняя мера. Застройщик жилых домов на улице Большой, 600/15 стр. ООО «ДЖН» в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками стали около 800 человек.

Ранее губернатор заявлял, что не собирается встречаться с обманутыми дольщиками этого объекта.

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