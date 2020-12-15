«На дольщиков тратим миллиард, а на детей-сирот лишь сотни миллионов»: губернатор ответил по долгостроям

Правительство Новосибирской области выделит материальную помощь протестующим обманутым дольщикам, которые оказались в тяжелой ситуации.

Об этом сказал губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте региона в соцсети «ВКонтакте». Также он заявил, что в бюджете нет дополнительных денег на достраивание объектов, а также оценил средства, которые сейчас выделяются. По его словам, они в разы больше, чем траты на покупку жилья для детей-сирот.

— У нас же есть и другие задачи. Например, на строительство и приобретение квартир для социально незащищенной категории дети-сироты сегодня тратим на порядок меньше, чем на проблему обманутых дольщиков. Если в сумме на обманутых дольщиков у нас уходит более миллиарда, то на детей-сирот — сотни миллионов. У нас огромный аварийный фонд, который тоже нужно ликвидировать, чтобы расселять людей из трущоб. И поэтому, конечно, честно говорю обманутым дольщикам: не надо надеяться, что из областного бюджета вдруг произойдет чудо и резко увеличится финансирование, — сказал Андрей Травников.