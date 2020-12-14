Новосибирец сфотографировал туманности созвездия Возничий — полюбуйтесь космической красотой

Новосибирец снял на фото туманности созвездия Возничий
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманности созвездия Возничий — IC405 «Пылающая звезда» и IC410 «Головастики». На съемку ушло полтора часа.
— Снимал я в прошлом году примерно в это же время, зимой. У нас сейчас с небом беда, в этом месяце не видно вообще ничего, было полнолуние, снимать было нечего, плохая видимость. И мы сидим грустные, оборудование пылится, перебирал фото в архиве и наткнулся на эти, решил поделиться. Но они актуальны, ведь туманности визуально меняются очень медленно, так что сейчас она, скорее всего, выглядит почти так же, — рассказал Алексей Поляков корреспонденту НГС.
Для съемки фотографу пришлось выезжать за город поздним вечером. На само создание кадра ушло полтора часа.
— У меня точка наблюдения находится в 30 километрах от города по Ленинск-Кузнецкой трассе. Там у меня есть укромный закуточек, его чистят, зимой там ходит грейдер. Если есть возможность отъехать на 100 километров, то вообще отлично. Но туманности в водороде, а это именно они, допускают присутствие светового загрязнения, так что чисто теоретически их можно снимать даже в городе, только времени понадобится побольше.
Алексей отметил, что снятые им туманности особенно хорошо видны именно в такое время — поздней осенью и зимой.
— Сейчас неплохое время для этих туманностей, их особенно хорошо видно именно в осенне-зимний период. Они практически не заходящие, но со временем начинают уходить всё выше и выше, всё хуже различимы. Примерно с октября по декабрь — самое благоприятное время, чтобы их снимать.
А летом Алексей Поляков снял на Алтае на видео самую яркую комету десятилетия — ее было хорошо видно на небе даже невооруженным глазом.