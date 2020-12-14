Новосибирец сфотографировал туманности созвездия Возничий — полюбуйтесь космической красотой

Для съемки фотографу пришлось выезжать за город поздним вечером. На само создание кадра ушло полтора часа.



— У меня точка наблюдения находится в 30 километрах от города по Ленинск-Кузнецкой трассе. Там у меня есть укромный закуточек, его чистят, зимой там ходит грейдер. Если есть возможность отъехать на 100 километров, то вообще отлично. Но туманности в водороде, а это именно они, допускают присутствие светового загрязнения, так что чисто теоретически их можно снимать даже в городе, только времени понадобится побольше.

Алексей отметил, что снятые им туманности особенно хорошо видны именно в такое время — поздней осенью и зимой.

— Сейчас неплохое время для этих туманностей, их особенно хорошо видно именно в осенне-зимний период. Они практически не заходящие, но со временем начинают уходить всё выше и выше, всё хуже различимы. Примерно с октября по декабрь — самое благоприятное время, чтобы их снимать.



А летом Алексей Поляков снял на Алтае на видео самую яркую комету десятилетия — ее было хорошо видно на небе даже невооруженным глазом.

