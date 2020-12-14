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Сибирячка узнала, что официально она мертва, — ей пришлось идти в прокуратуру

Запись о смерти внесли на основании данных из больницы, где умерла тезка женщины

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Через суд удалось добиться отмены записи о смерти

Через суд удалось добиться отмены записи о смерти

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Жительницу Новосибирска записали в умершие из-за ошибки

Жительница Центрального района Новосибирска обратилась в прокуратуру после того как узнала, что официально она мертва.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, к ним поступила жалоба от сибирячки на ЗАГС, который зарегистрировал ее смерть. В ЗАГСе ответили, что внесли запись на основании медсвидетельства из «Городской клинической больницы № 25».

— По требованию прокуратуры учреждением здравоохранения предоставлены сведения о том, что медицинское свидетельство издано в отношении другой женщины, умершей еще в июле 2020 года, но имевшей аналогичные с заявительницей фамилию, имя, отчество. Таким образом, ошибка врача городской больницы № 25 (при внесении недостоверных сведений в свидетельство о смерти гражданина) повлекла внесение органами ЗАГС записи акта гражданского состояния о смерти заявительницы, — выяснили в прокуратуре.

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После этого прокуратура обратилась в суд с заявлением об исключении записи о смерти женщины. Суд удовлетворил заявление прокурора. Теперь ГКБ № 25 ждет проверка. В самой больнице не стали комментировать инцидент.

— Запись о смерти препятствовала матери двоих детей реализовать права, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в том числе право на получение пенсионных выплат, — рассказали в ведомстве.

Прошлой зимой суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который весной 2018 года до смерти избил свою мать, забетонировал ее тело в подполе своего дома и несколько месяцев получал за нее пенсию. Родственникам и соседям мужчина рассказывал, что отправил свою мать в санаторий на длительное лечение.

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ЗАГСпрокуратурасуд
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