Сибирячка узнала, что официально она мертва, — ей пришлось идти в прокуратуру

Жительницу Новосибирска записали в умершие из-за ошибки
Жительница Центрального района Новосибирска обратилась в прокуратуру после того как узнала, что официально она мертва.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, к ним поступила жалоба от сибирячки на ЗАГС, который зарегистрировал ее смерть. В ЗАГСе ответили, что внесли запись на основании медсвидетельства из «Городской клинической больницы
— По требованию прокуратуры учреждением здравоохранения предоставлены сведения о том, что медицинское свидетельство издано в отношении другой женщины, умершей еще в июле 2020 года, но имевшей аналогичные с заявительницей фамилию, имя, отчество. Таким образом, ошибка врача городской больницы
После этого прокуратура обратилась в суд с заявлением об исключении записи о смерти женщины. Суд удовлетворил заявление прокурора. Теперь ГКБ
— Запись о смерти препятствовала матери двоих детей реализовать права, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в том числе право на получение пенсионных выплат, — рассказали в ведомстве.
Прошлой зимой суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который весной 2018 года до смерти избил свою мать, забетонировал ее тело в подполе своего дома и несколько месяцев получал за нее пенсию. Родственникам и соседям мужчина рассказывал, что отправил свою мать в санаторий на длительное лечение.