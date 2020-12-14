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Зоозащитники собирают помощь и ищут передержку для собак из сгоревшего приюта

Сухой корм активистам уже удалось собрать

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В приюте на момент пожара было около 180 животных, которые сейчас фактически оказались на улице

В приюте на момент пожара было около 180 животных, которые сейчас фактически оказались на улице

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В Новосибирске активисты призывают горожан помочь животным из сгоревшего приюта. Пожар произошел в воскресенье, 13 декабря, около 14:00.

По данным регионального МЧС, предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров, горели кухня и вольеры. Часть животных спасти не удалось. Сейчас владельцы приюта и зоозащитники ищут уцелевшим собакам передержку и надеются на помощь горожан.

— Погибла часть собак, много собак разбежались. Им, к счастью, удалось спастись. Сейчас нам очень нужна помощь. Корм для собак: обрезь, мясо, птица, гречка. Сухого корма нам привезли в достаточном количестве. Нужны чашки, миски. Также очень нужна техника для разбора завалов. Сгорела кухня, где хранилась еда, сгорели вольеры, сгорела печь типа полевой кухни, где мы готовили каши, — говорится на странице приюта.

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В июле в Новосибирске случился пожар в другом приюте для бездомных животных — оказалось, что это был поджог.

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пожарприют для собак
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