Зоозащитники собирают помощь и ищут передержку для собак из сгоревшего приюта

В Новосибирске активисты призывают горожан помочь животным из сгоревшего приюта. Пожар произошел в воскресенье,
По данным регионального МЧС, предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров, горели кухня и вольеры. Часть животных спасти не удалось. Сейчас владельцы приюта и зоозащитники ищут уцелевшим собакам передержку и надеются на помощь горожан.
— Погибла часть собак, много собак разбежались. Им, к счастью, удалось спастись. Сейчас нам очень нужна помощь. Корм для собак: обрезь, мясо, птица, гречка. Сухого корма нам привезли в достаточном количестве. Нужны чашки, миски. Также очень нужна техника для разбора завалов. Сгорела кухня, где хранилась еда, сгорели вольеры, сгорела печь типа полевой кухни, где мы готовили каши, — говорится на странице приюта.
В июле в Новосибирске случился пожар в другом приюте для бездомных животных — оказалось, что это был поджог.