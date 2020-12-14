Дом Марины. Как живет 16-летняя девочка, которую после 12 лет жизни с опекуном хотели насильно вернуть родной матери

В марте Новосибирский областной суд вынес другое решение, и девочка осталась в семье, в которой воспитывалась долгие годы.

Ее старшая сестра Ангелина во время первого суда очень сильно разругалась с Татьяной, а также с Мариной и ушла жить к биологической матери. Но в итоге всё же вернулась с приемную семью.