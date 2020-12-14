Дом Марины. Как живет 16-летняя девочка, которую после 12 лет жизни с опекуном хотели насильно вернуть родной матери

Год назад в Новосибирске большой общественный резонанс получила история
Татьяне Щепотиной было 18 лет, когда она взяла под опеку двух дочерей своей сестры — Ангелину и Марину. Биологическая мама девочек Анна с того времени и по сей день ограничена в правах на них. Полностью лишить ее прав, по словам Татьяны, так и не получилось. Женщина периодически присылает алименты на детей — хоть и небольшие. Точнее, присылала, так как Ангелине в этом году исполнилось уже
В конце ноября 2019 года Кировский районный суд решил вернуть Марину родной матери. Ни аргументы девочки, ни ее опекуна никто слушать не стал.
В марте Новосибирский областной суд вынес другое решение, и девочка осталась в семье, в которой воспитывалась долгие годы.
Ее старшая сестра Ангелина во время первого суда очень сильно разругалась с Татьяной, а также с Мариной и ушла жить к биологической матери. Но в итоге всё же вернулась с приемную семью.
— Работает сейчас. Собирает детали на заводе. Официально устроили ее с
Татьяна признается, что хоть она и кричала, что отношения с приемной старшей дочерью порваны, когда Ангелина ушла со скандалом из семьи, — но завела «тайных агентов». Они докладывали ей, как у девушки дела.
Помирилась Ангелина в итоге и с Мариной.
Марина этим летом поступила в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники. А также у нее появился питомец — попугай Бася. Больше стал и аквариум.
— Вот порядочек навела. Красоту сделала. ОГЭ отменили — очень радовалась. По профессии колледж выбирала. Смотрела по тому, что лучше всего знаю и понимаю. Что-то связанное с электроникой и информатикой хотелось. Далеко колледж, на Красном проспекте, но ничего. Дорога занимает
С последней нашей встречи Марина стала выше и заметно взрослее. И неудивительно — в апреле Татьяна родила четвертого ребенка. Девочку. Назвали Аминой.
С лялькой поиграть норовят все домашние.
С прошлого года Марина так ни разу и не поговорила со своей биологической мамой.
— Я же четко сказала на суде, что если меня отдадут против воли, то я перекрою все связи.
Но они же не отдали тебя...
— Первое решение же суда было, что я иду к матери. Я по нему и перекрыла связь. Я такой человек, что, если один раз человек накосячит — я прощу, но доверять перестану. А если дважды накосячит, то всё.
Сейчас Марина сконцентрировала все свои силы на учебе. У нее есть занятия даже в воскресенье. Давид учится в
— С Аней как общаемся? Привет, пока. Да она вот закатила мне один раз истерику. Я говорю: «Рот закрой», — нахмурила брови Татьяна.
На этом скандал и закончился.
С 2012 года семья стоит в очереди на землю. Сейчас они
— В этом году купили огромный надувной бассейн. Велики детям. В общем, всё хорошо, — улыбается Татьяна.
Марина с гордостью сообщает, что будет возлагать цветы на Монументе славы от колледжа. Готовится к этому торжественному и очень ответственному событию девочка уже сейчас. И в это время мечтает завести собаку.
Таня на это ответила:
— Переедешь в свою квартиру, хоть аллигатора заводи.
На этом обсуждение собаки мы закончили.
Семья уже поставила новогоднюю елку и ждет праздника. О том кошмаре, что им пришлось пережить, никто особо больше и не вспоминает.
В прошлом году в Новосибирске также прогремела история известной приемной семьи Куприяновых. У Сергея и Ольги хотели отобрать двух детей. Кровная мама девочек-двойняшек восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не согласились отдавать детей и пошли в суд, который также вынес окончательное решение этим летом.