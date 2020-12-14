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Дом Марины. Как живет 16-летняя девочка, которую после 12 лет жизни с опекуном хотели насильно вернуть родной матери

О том, что девочка пережила год назад, она старается не вспоминать

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Опекун Марины — родная сестра ее биологической матери. Татьяна Щепотина с мужем воспитывают своих четверых детей и смогли вырастить двух приемных&nbsp;

Опекун Марины — родная сестра ее биологической матери. Татьяна Щепотина с мужем воспитывают своих четверых детей и смогли вырастить двух приемных 

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Год назад в Новосибирске большой общественный резонанс получила история 15-летней Марины Щепотиной (на момент событий девочке было именно столько лет). По решению Кировского районного суда ее должны были возвратить в кровную семью, хотя она 12 лет прожила с опекунами и не хотела жить с биологической матерью. Суд к ее мнению не прислушался. А девочка заявила, что или сбежит из дома, или сделает с собой что-то нехорошее, если ее заставят жить, по сути, с малознакомыми людьми. При этом чиновники нагрянули в дом девочки и устроили «разбор полетов» с ней. Только спустя несколько месяцев скандальное решение Кировского районного суда удалось изменить. Спустя год мы приехали в гости к Марине и ее опекунам, чтобы узнать, как сейчас живет подросток. Спойлер — у ее приемной мамы появилась еще одна малышка.

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Татьяна Щепотина ни секунды не сомневалась, что делать с двумя дочерьми старшей сестры, когда над девочками нависла угроза детдома. Она забрала Марину и Ангелину к себе под опеку

Татьяна Щепотина ни секунды не сомневалась, что делать с двумя дочерьми старшей сестры, когда над девочками нависла угроза детдома. Она забрала Марину и Ангелину к себе под опеку

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СЮЖЕТ

Девочку-подростка спустя 13 лет возвращают в родную семью

Татьяне Щепотиной было 18 лет, когда она взяла под опеку двух дочерей своей сестры — Ангелину и Марину. Биологическая мама девочек Анна с того времени и по сей день ограничена в правах на них. Полностью лишить ее прав, по словам Татьяны, так и не получилось. Женщина периодически присылает алименты на детей — хоть и небольшие. Точнее, присылала, так как Ангелине в этом году исполнилось уже 19 лет.

В конце ноября 2019 года Кировский районный суд решил вернуть Марину родной матери. Ни аргументы девочки, ни ее опекуна никто слушать не стал.

Марина сейчас учится в&nbsp;Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники

Марина сейчас учится в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники

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В марте Новосибирский областной суд вынес другое решение, и девочка осталась в семье, в которой воспитывалась долгие годы.

Ее старшая сестра Ангелина во время первого суда очень сильно разругалась с Татьяной, а также с Мариной и ушла жить к биологической матери. Но в итоге всё же вернулась с приемную семью.

— Работает сейчас. Собирает детали на заводе. Официально устроили ее с 1 декабря. Да там ситуация была с Аней. Ангелина мне звонит в два часа ночи: «Мам, я не знаю, кому больше звонить». Потом начала звонить, писать. Я не могу держать обиду. Муж долго не мог отойти. Но всё, что ни делается, делается к лучшему. Эта райская жизнь с Аней через три месяца закончилась у нее, — рассказывает Татьяна. — Сидела Ангелина, плакала здесь у меня. Я ей сказала: «Я не поняла, почему ты в суде сказала, что я тебя не кормила, не одевала никогда».

Татьяна признается, что хоть она и кричала, что отношения с приемной старшей дочерью порваны, когда Ангелина ушла со скандалом из семьи, — но завела «тайных агентов». Они докладывали ей, как у девушки дела.

Помирилась Ангелина в итоге и с Мариной.

Марине не скучно, она живет в одном доме с двумя братьями и двумя сестрами&nbsp;

Марине не скучно, она живет в одном доме с двумя братьями и двумя сестрами 

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Марина этим летом поступила в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники. А также у нее появился питомец — попугай Бася. Больше стал и аквариум.

— Вот порядочек навела. Красоту сделала. ОГЭ отменили — очень радовалась. По профессии колледж выбирала. Смотрела по тому, что лучше всего знаю и понимаю. Что-то связанное с электроникой и информатикой хотелось. Далеко колледж, на Красном проспекте, но ничего. Дорога занимает 1–1,5 часа. Мне нравится учиться, — щебечет Марина.

Девочке подарили попугая

Девочке подарили попугая

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С последней нашей встречи Марина стала выше и заметно взрослее. И неудивительно — в апреле Татьяна родила четвертого ребенка. Девочку. Назвали Аминой.

С лялькой поиграть норовят все домашние.

Алишер и Давид даже и не подозревали, что могут остаться без старшей сестры. Мальчикам не сказали о проблеме

Алишер и Давид даже и не подозревали, что могут остаться без старшей сестры. Мальчикам не сказали о проблеме

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С прошлого года Марина так ни разу и не поговорила со своей биологической мамой.

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— Я же четко сказала на суде, что если меня отдадут против воли, то я перекрою все связи.

Но они же не отдали тебя...

— Первое решение же суда было, что я иду к матери. Я по нему и перекрыла связь. Я такой человек, что, если один раз человек накосячит — я прощу, но доверять перестану. А если дважды накосячит, то всё.

Марина поступила&nbsp;в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники<br>

Марина поступила в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники

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Сейчас Марина сконцентрировала все свои силы на учебе. У нее есть занятия даже в воскресенье. Давид учится в 3-м классе, Алишер — в 4-м классе. В семье у братьев и сестер очень близкие отношения. Когда мы приехали в гости — еще одна девочка, Зарина, была в садике. Амину мама планирует отдать в сад в 1,5 года, как и других детей. Татьяна производит впечатление очень строгой мамы, но добрая искринка в глазах ее выдает.

— С Аней как общаемся? Привет, пока. Да она вот закатила мне один раз истерику. Я говорю: «Рот закрой», — нахмурила брови Татьяна.

На этом скандал и закончился.

У братьев и сестер очень близкие отношения

У братьев и сестер очень близкие отношения

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С 2012 года семья стоит в очереди на землю. Сейчас они 137-е. Хотят построить новый просторный дом.

— В этом году купили огромный надувной бассейн. Велики детям. В общем, всё хорошо, — улыбается Татьяна.

Марина с гордостью сообщает, что будет возлагать цветы на Монументе славы от колледжа. Готовится к этому торжественному и очень ответственному событию девочка уже сейчас. И в это время мечтает завести собаку.

Таня на это ответила:

— Переедешь в свою квартиру, хоть аллигатора заводи.

На этом обсуждение собаки мы закончили.

Семья уже поставила новогоднюю елку и ждет праздника. О том кошмаре, что им пришлось пережить, никто особо больше и не вспоминает.

В прошлом году в Новосибирске также прогремела история известной приемной семьи Куприяновых. У Сергея и Ольги хотели отобрать двух детей. Кровная мама девочек-двойняшек восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не согласились отдавать детей и пошли в суд, который также вынес окончательное решение этим летом.

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опекаприемная семьясуд
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