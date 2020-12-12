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На площадке у Оперного театра начали монтировать главную городскую елку

Рабочие устанавливают железный каркас

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Работы ведутся с утра

Работы ведутся с утра

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В Новосибирске начали устанавливать главную городскую елку

Сегодня, 12 декабря, в центре Новосибирска рабочие приступили к установке новогодней ели. Пока на площадке перед НОВАТом монтируют железный каркас, после чего здесь появится 21-метровое дерево. Напомним, на его установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.

Как ранее рассказывала вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, новогоднее дерево было куплено и оплачено еще в начале 2020 года.

Сейчас аллея, ведущая к новогодней ели и катку, перекрыта рабочими

Сейчас аллея, ведущая к новогодней ели и катку, перекрыта рабочими

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Что однако не мешает прохожим наблюдать за процессом

Что однако не мешает прохожим наблюдать за процессом

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Работы ведутся несмотря на легкий снегопад

Работы ведутся несмотря на легкий снегопад

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Ранее журналист НГС посчитала, сколько денег тратится на оформление города к Новому году, а также сравнила эту сумму с прошлыми годами.

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Вчера здесь же, в сквере перед Оперным, начали заливать каток. Его открытие планируется 18 декабря.

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Оперный театрновогодняя елка
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