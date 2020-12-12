На площадке у Оперного театра начали монтировать главную городскую елку

Сегодня, 12 декабря, в центре Новосибирска рабочие приступили к установке новогодней ели. Пока на площадке перед НОВАТом монтируют железный каркас, после чего здесь появится 21-метровое дерево. Напомним, на его установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.

Как ранее рассказывала вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, новогоднее дерево было куплено и оплачено еще в начале 2020 года.