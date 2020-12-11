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В Новосибирске начали заливать скандальный каток на площади Ленина

По словам вице-мэра, через неделю он будет готов

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Открыть каток для посетителей планируют <nobr class="_">18 декабря</nobr>

Открыть каток для посетителей планируют 18 декабря

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Каток на площади Ленина у оперного театра в Новосибирске начали заливать. Его открытие планируется 18 декабря.

По информации вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, основание катка будут заливать круглосуточно около семи дней. Площадь заливки составляет около двух тысяч квадратных метров.

— Каток начали заливать. Мы планируем, что на следующей неделе уже всё сделаем, — через неделю он уже будет готов. На нем уже можно будет спокойно кататься, — сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова.

Ранее на своей странице в Facebook вице-мэр писала, что центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер.

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— Здесь будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом. Также эта площадка станет центральной для Фестиваля елок, который охватит весь город, — поделилась на своей странице она.

В прошлом году каток перед оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!» Из-за этого общественник Ростислав Антонов обвинил ее в хулиганстве. К самому фотографу у прокуратуры возникли вопросы.

Ранее в мэрии назвали места размещения катков в этом году и сообщили, что их зальют до конца декабря. Посмотрите, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках.

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Анна ТерешковаНОВАТкаток
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