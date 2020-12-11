В Новосибирске начали заливать скандальный каток на площади Ленина

Каток на площади Ленина у оперного театра в Новосибирске начали заливать. Его открытие планируется 18 декабря .

По информации вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, основание катка будут заливать круглосуточно около семи дней. Площадь заливки составляет около двух тысяч квадратных метров.

— Каток начали заливать. Мы планируем, что на следующей неделе уже всё сделаем, — через неделю он уже будет готов. На нем уже можно будет спокойно кататься, — сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова.

Ранее на своей странице в Facebook вице-мэр писала, что центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер.