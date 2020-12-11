В Новосибирске начали заливать скандальный каток на площади Ленина

Каток на площади Ленина у оперного театра в Новосибирске начали заливать. Его открытие планируется
По информации вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, основание катка будут заливать круглосуточно около семи дней. Площадь заливки составляет около двух тысяч квадратных метров.
— Каток начали заливать. Мы планируем, что на следующей неделе уже всё сделаем, — через неделю он уже будет готов. На нем уже можно будет спокойно кататься, — сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова.
Ранее на своей странице в Facebook вице-мэр писала, что центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер.
— Здесь будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом. Также эта площадка станет центральной для Фестиваля елок, который охватит весь город, — поделилась на своей странице она.
В прошлом году каток перед оперным театром открыли
Ранее в мэрии назвали места размещения катков в этом году и сообщили, что их зальют до конца декабря. Посмотрите, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках.