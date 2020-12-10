Прокуратура заставила власти отремонтировать пешеходный мост над Ипподромской магистралью

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать мост
Пешеходный мост над Ипподромской магистралью в Новосибирске все-таки не будут сносить. Прокуратура Новосибирской области провела проверку, установила, что мост уже пять лет находится в плохом состоянии, и обязала властей отремонтировать его. Иначе дальнейшая эксплуатация моста будет создавать угрозу людям.
— Центральный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» разработать проектно-сметную документацию на мост по улице Сибревкома, а мэрию Новосибирска принять меры по проведению капитального ремонта мостового сооружения и осуществить финансирование таких работ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В октябре мэрия сообщила, что судьба моста — ремонтировать или строить новый — пока решается. Тогда же чиновники отметили, что до принятия окончательного решения на конструкциях моста дополнительно установят защитную сетку для безопасности машин и пешеходов.