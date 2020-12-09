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«Не видно рядом стоящий дом»: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха

Уровень загрязнения оценивается в 9 баллов

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Город окутала дымка

Город окутала дымка

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Критическое загрязнение воздуха в 10 баллов зафиксировали в Новосибирске

Вечером в среду, 9 декабря, жители разных районов Новосибирска пожаловались на неприятный химический запах и сильную дымку, которая появилась в городе.

— Туман на Северо-Чемском, не видно рядом стоящий дом, — написала в редакцию НГС читательница Елена.

— В районе «Золотой Нивы» на улице очень сильный химический запах. От него резь в глазах, затрудняет дыхание, вызывает першение в горле, — сообщил читатель Константин.

Также дымка и неприятный запах наблюдаются в Центральном районе города.

Сервис не советует новосибирцам выходить из дома

Сервис не советует новосибирцам выходить из дома

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По данным сервиса CityAir, в среднем по Новосибирску загрязнение воздуха оценивается в 7 баллов. При таком уровне не рекомендуется выходить из дома. В Кировском, Первомайском и Заельцовском районах количество вредных примесей еще больше — состояние воздуха оценивается на 9 баллов. При этом сервис сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации.

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Жители города заметили, что в городе стало сложно дышать еще сегодня днем. Эколог объяснил, с чем может быть связана данная ситуация.

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дымказагрязнение воздухатоксические примеси
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