«Не видно рядом стоящий дом»: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха

Критическое загрязнение воздуха в 10 баллов зафиксировали в Новосибирске
Вечером в среду, 9 декабря, жители разных районов Новосибирска пожаловались на неприятный химический запах и сильную дымку, которая появилась в городе.
— Туман на Северо-Чемском, не видно рядом стоящий дом, — написала в редакцию НГС читательница Елена.
— В районе «Золотой Нивы» на улице очень сильный химический запах. От него резь в глазах, затрудняет дыхание, вызывает першение в горле, — сообщил читатель Константин.
Также дымка и неприятный запах наблюдаются в Центральном районе города.
По данным сервиса CityAir, в среднем по Новосибирску загрязнение воздуха оценивается в 7 баллов. При таком уровне не рекомендуется выходить из дома. В Кировском, Первомайском и Заельцовском районах количество вредных примесей еще больше — состояние воздуха оценивается на 9 баллов. При этом сервис сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации.
Жители города заметили, что в городе стало сложно дышать еще сегодня днем. Эколог объяснил, с чем может быть связана данная ситуация.