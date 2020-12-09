«Не видно рядом стоящий дом»: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха

Вечером в среду, 9 декабря, жители разных районов Новосибирска пожаловались на неприятный химический запах и сильную дымку, которая появилась в городе.

— Туман на Северо-Чемском, не видно рядом стоящий дом, — написала в редакцию НГС читательница Елена.

— В районе «Золотой Нивы» на улице очень сильный химический запах. От него резь в глазах, затрудняет дыхание, вызывает першение в горле, — сообщил читатель Константин.

Также дымка и неприятный запах наблюдаются в Центральном районе города.