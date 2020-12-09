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Прокуратура оштрафовала похоронный дом в Новосибирске на 20 миллионов — объясняем, за что

На имущество организации наложен арест

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В этом году в похоронном доме произошел сильный пожар

В этом году в похоронном доме произошел сильный пожар

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В Новосибирске на 20 миллионов оштрафован частный похоронный дом

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района оштрафовала ООО «Похоронный дом "Некрополь"» на 20 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, было установлено, что сотрудник данной организации с 2011-го по 2019 год передал свыше 1,2 миллиона рублей заведующему патолого-анатомическим отделением за то, что он сообщал родственникам умерших об услугах, которые предоставлял похоронный дом. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

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— Мировой судья признал ООО «Похоронный дом "Некрополь"» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей. По ходатайству прокуратуры в целях обеспечения исполнения постановления на имущество организации (денежные средства на банковских счетах) судьей наложен арест, — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее заведующего патолого-анатомическим отделением обвинили в том, что он брал взятки от похоронных компаний. Позже его оштрафовали на 4,5 миллиона. Директор одного из похоронных агентств также пошел под суд за дачу взятки должностному лицу.

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взяткапохоронный домпрокуратура
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