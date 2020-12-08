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Здание правительства и несколько десятков домов остались без тепла в центре Новосибирска

В СГК рассказали, сколько продлится отключение

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По данным портала&nbsp;«Мой Новосибирск», теплоснабжение восстановят <nobr class="_">9 декабря</nobr> в час ночи<br>

По данным портала «Мой Новосибирск», теплоснабжение восстановят 9 декабря в час ночи

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Сотня зданий в центре Новосибирска осталась без тепла

Сегодня, 8 декабря, сотня домов в Центральном районе осталась без теплоснабжения. Судя по данным карты отключений, тепло отсутствует в зданиях правительства Новосибирской области, 100-квартирном доме, Министерстве труда и социального развития, управлении по делам ЗАГС и управлении государственной архивной службы.

Так отключения выглядят на карте города

Так отключения выглядят на карте города

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На отключение теплоснабжения жалуются и жители домов этого района.

— Доброе утро! Батареи холодные во всей квартире на улице Революции, 7, — сообщила читательница НГС.

В СГК корреспонденту НГС объяснили, с чем связано отключение теплоснабжения в Центральном районе Новосибирска.

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— Сегодня с 9 утра до позднего вечера устраняем дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм по улице Серебренниковской. В зоне отключения 42 многоквартирных дома, а также 62 общественных здания. Дефект был обнаружен ранее, наши сотрудники готовились к его устранению — ждали, когда позволит погода. Сегодня, когда температура наружного воздуха повысилась, приступили к работам, — отметила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

Ранее новосибирская прокуратура объявила о проверке после отключения в 69 жилых домах и 4 административных зданиях горячей воды 25 ноября из-за аварии на теплотрассе на Выборной.

18 ноября температуру батарей в Новосибирске увеличили из-за холодов. Спустя два дня СГК вновь ее понизила, чтобы не было слишком жарко.

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НовосибирскСГКтеплоснабжение
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