Здание правительства и несколько десятков домов остались без тепла в центре Новосибирска

Сотня зданий в центре Новосибирска осталась без тепла
Сегодня, 8 декабря, сотня домов в Центральном районе осталась без теплоснабжения. Судя по данным карты отключений, тепло отсутствует в зданиях правительства Новосибирской области,
На отключение теплоснабжения жалуются и жители домов этого района.
— Доброе утро! Батареи холодные во всей квартире на улице
В СГК корреспонденту НГС объяснили, с чем связано отключение теплоснабжения в Центральном районе Новосибирска.
— Сегодня с 9 утра до позднего вечера устраняем дефект на магистральном трубопроводе диаметром
Ранее новосибирская прокуратура объявила о проверке после отключения в 69 жилых домах и 4 административных зданиях горячей воды
18 ноября температуру батарей в Новосибирске увеличили из-за холодов. Спустя два дня СГК вновь ее понизила, чтобы не было слишком жарко.