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Заброшенный бассейн СКА на Воинской реконструируют в 2021 году

На работы выделят 255 млн рублей

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Здание построили в 1967 году

Здание построили в 1967 году

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В Новосибирске начнут реконструкцию бассейна СКА

В Новосибирске ищут подрядчика на реконструкцию бассейна «Спортивного клуба армии», который находится на улице Воинской. Заказчиком выступает Управление капитального строительства.

Ранее Министерство строительства региона сообщало, что здание бассейна построили в 1967 году, но перестали использовать в 2012-м. Летом власти объявили аукцион на разработку проектной документации для реконструкции, а 7 декабря объявили торги на сами работы.

Максимальная цена аукциона — 255 млн рублей, из них более 136 млн выделят из федерального бюджета, а остальные средства — из регионального. Подрядчик должен будет сделать подготовительные работы, обустроить фундаменты, стены подвала, перегородки и перемычки. Также в его обязанности входит внутренняя отделка, ремонт кровли, размещение системы водоснабжения, канализации и прочие работы.

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Электронный аукцион проведут 15 декабря, работы должны закончить к 15 декабря 2021 года.

Ремонт бассейна СКА власти планировали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 млн рублей. Спустя два года цена выросла вдвое.

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