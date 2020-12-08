Заброшенный бассейн СКА на Воинской реконструируют в 2021 году

В Новосибирске начнут реконструкцию бассейна СКА
В Новосибирске ищут подрядчика на реконструкцию бассейна «Спортивного клуба армии», который находится на улице Воинской. Заказчиком выступает Управление капитального строительства.
Ранее Министерство строительства региона сообщало, что здание бассейна построили в 1967 году, но перестали использовать в
Максимальная цена аукциона —
Электронный аукцион проведут
Ремонт бассейна СКА власти планировали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 млн рублей. Спустя два года цена выросла вдвое.