«Этих трогать нельзя»: как город потерял миллиарды долгов застройщиков и на что мог их потратить

Вечером 1 декабря мэрия Новосибирска наконец сделала то, чего городские депутаты требовали от нее несколько лет: опубликовала список должников, которые вместе накопили долгов по аренде земли на 4 млрд рублей (что любопытно: такую же сумму называли и 4 года назад). Как говорит депутат Горсовета Наталья Пинус, до сих пор власти ссылались на то, что не имеют права разглашать подобные данные, и в споре с депутатами дошли до Верховного суда. Но, как видно, сдались — хотя и не до конца.



В перечне 286 организаций, при этом больше 90 компаний сегодня или уже объявлены банкротами, или проходят процедуру банкротства. Компании разделены на группы по объему долгов. Например, в группе с долгом больше 100 млн рублей — таких должников всего 5 — не в банкротстве только «Дискус-строй», в группе с долгом больше 50 млн из 7 компаний — «Дискус плюс» и «НСК Девелопмент», из 48 компаний с долгом больше 10 млн рублей всё еще работают только 13.

