«Этих трогать нельзя»: как город потерял миллиарды долгов застройщиков и на что мог их потратить

Долги новосибирских строителей за аренду земли превысили 4 млрд рублей
Сумма, которую городской бюджет недополучает из-за арендаторов-должников, уже несколько лет будоражит депутатов, общественников и в целом неравнодушных горожан.
Вечером 1 декабря мэрия Новосибирска наконец сделала то, чего городские депутаты требовали от нее несколько лет: опубликовала список должников, которые вместе накопили долгов по аренде земли на
В перечне 286 организаций, при этом больше 90 компаний сегодня или уже объявлены банкротами, или проходят процедуру банкротства. Компании разделены на группы по объему долгов. Например, в группе с долгом больше
Точных данных по долгам мэрия не сообщает, поэтому, заметила Наталья Пинус, долгом свыше
Долги только компаний группы «Дискус» Алексея Джулая (к слову, депутата горсовета Новосибирска), по оценке новосибирского дата-волонтера Юлии Дроковой, могут составлять не менее
Указанные в ЕГРЮЛ контакты компании «НСК Девелопмент», которая принадлежит Сергею Степанову, оказались недействительными. У других связанных со Степановым компаний контакты не указаны вовсе.
Компании в перечне мэрии расположены не в алфавитном порядке, и можно предположить, что список составляли по размеру долга. Если это так, то крупнейший действующий должник в перечне компаний с долгом больше
Копили годами
Наталья Пинус подчеркивает, что информации о том, как долго формировались миллиардные долги, всё еще нет. Депутаты запросили ее у департамента земельных и имущественных отношений мэрии, но когда она будет им предоставлена и будет ли предоставлена
— Есть у меня ощущение, что эта задолженность копилась большие периоды времени. Если образовывается задолженность за два месяца, уже существует целый комплекс мероприятий, вплоть до расторжения договора: что мэрия имеет право делать, но не
Иски по вступлению в банкротство, добавила Наталья Пинус, мэрия продолжает
Управляющий партнер юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов считает, что объективных причин для того, чтобы не взыскать долги, не существует.
— Не доводи ситуацию до банкротства: расторгай договор аренды, применяй обеспечительные меры, перестань заключать многолетние мировые соглашения, которыми просто дается беспроцентный кредит остро нуждающимся в нем застройщикам. Это всё называется профилактикой дебиторской
На что можно было бы потратить неполученную аренду
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, после всех обязательных бюджетных расходов городу на развитие остается именно сумма в
За основу для расчетов мы брали данные из публикаций НГС за 2019–2020 год, в которых указана стоимость соответствующих проектов. Например,
Можно ли вернуть деньги
Если для мэрии обременение в виде аренды на
— В банкротстве можно и нужно работать для взыскания,
Наталья Пинус предлагает воспользоваться опытом банков и коллекторских агентств.
— Интересно посмотреть их опыт, чтобы хотя бы банкротные долговые обязательства мы могли продавать. Мне кажется, у нас есть такой
Она подчеркнула, что тот список, который власти опубликовали
Кто виноват и можно ли их наказать
— Нужно узнать, с какого периода копятся долги, почему мэрия не предпринимала шаги, которые должна была, и к каким это привело последствиям. На мой взгляд, есть конкретные люди, которые отвечают за это, которые должны дать
Юрист Кирилл Кузнецов в то, что кто-то будет наказан за совершенное попустительство, не верит:
— Это такая халатность по инструкции: просто не проявили инициативу. Будет воля
Тем не менее относительно недавно, в 2017 году, в соседнем Красноярске прокурор внес главе города представление за куда менее серьезную потерю дохода бюджета: за двухмесячный долг по аренде в