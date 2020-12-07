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НОВАТ отремонтируют за 381 миллион рублей, чтобы сделать здание «современнее»

Работы планируют закончить в 2022 году

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Ремонт сделают в трех помещениях театра

Ремонт сделают в трех помещениях театра

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Новосибирский оперный театр ищет подрядчика на ремонт здания

В Новосибирске объявили аукцион на ремонтно-реставрационные работы в НОВАТе. Их выполнят в центральном крыле и главном входе, сценической части и в правом крыле. Максимальная стоимость работ — 381 миллион 914 тысяч рублей.

По данным с сайта госзакупок, ремонт сделают для «приспособления объекта культурного наследия для его современного использования». В центральном крыле выполнят демонтажные и штукатурные работы, отреставрируют двери и сделают покрытия из гранитных плит.

В сценической части сделают демонтаж, реставрацию декоративных решеток, дымовых клапанов и балюстрады. Кроме этого там планируется ремонт кровли, утепление фасадов и установка противопожарных дверей. В правом крыле отреставрируют паркет и лестничную клетку, отремонтируют системы отопления, водоснабжения, водоотведения и кондиционирования, выполнят монтаж лифта, систем оповещений и другие работы.

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Средства на работы выделят по федеральной субсидии и из бюджета самого театра. Заявки на аукцион принимают до 28 декабря, подрядчик должен выполнить ремонт до 30 марта 2022 года.

1 декабря стало известно, что на ремонт НОВАТа планируют выделить 1,3 млрд рублей. Часть этих средств потратят на реставрацию купола.

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НОВАТгосзакупкиремонт
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