НОВАТ отремонтируют за 381 миллион рублей, чтобы сделать здание «современнее»

В Новосибирске объявили аукцион на ремонтно-реставрационные работы в НОВАТе. Их выполнят в центральном крыле и главном входе, сценической части и в правом крыле. Максимальная стоимость работ — 381 миллион 914 тысяч рублей.



По данным с сайта госзакупок, ремонт сделают для «приспособления объекта культурного наследия для его современного использования». В центральном крыле выполнят демонтажные и штукатурные работы, отреставрируют двери и сделают покрытия из гранитных плит.

В сценической части сделают демонтаж, реставрацию декоративных решеток, дымовых клапанов и балюстрады. Кроме этого там планируется ремонт кровли, утепление фасадов и установка противопожарных дверей. В правом крыле отреставрируют паркет и лестничную клетку, отремонтируют системы отопления, водоснабжения, водоотведения и кондиционирования, выполнят монтаж лифта, систем оповещений и другие работы.