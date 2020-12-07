В январе новосибирские власти ждут ухудшения ситуации с коронавирусом

О возможном ухудшении ситуации с коронавирусом после новогодних праздников заявил во время оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Травников. Кроме этого, по его словам, возможен рост числа случаев ОРВИ и гриппа.
— Сегодня ситуация стабилизирована, мы видим определенные показатели, возможность вернуть некоторые наши стационары к работе по профилю. Тем не менее расслабляться нельзя. Январь может быть более напряженным. Как бы мы ни надеялись, следует признать, что определенный рост эпиднагрузки произойдет, потому что в каникулы мы активно поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся. 11 января выйдем в коллективы, и следует ожидать увеличения количества инфицированных, распространения как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ и гриппа, — заявил глава региона.
Губернатор поручил Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения региона подготовить предложения, которые помогут компенсировать эпидемиологическую нагрузку. Идет ли речь о каких-то определенных ограничениях — пока непонятно.
На прошлой неделе, 30 ноября, стало известно, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлевают до конца марта 2021 года.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в Новосибирске не планируют проведения массовых мероприятий на Новый год. При этом в городе организуют площадки для активного отдыха.